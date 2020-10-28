如何理解板蓝根抗新冠的体外药效

10月13日，中国工程院院士钟南山在关于复方板蓝根颗粒的研讨会上透露，研究团队开展了一系列抗新冠病毒的体外药效筛选实验，发现复方板蓝根颗粒对新冠病毒有抑制效果。随后，网上出现了板蓝根断货的消息。那么，什么是体外药效筛选实验？在新冠肺炎的治疗上，板蓝根究竟适合哪些患者？临床上板蓝根的使用需要注意些什么？今天，我们来系统了解一下。

体外药效实验仅是初步筛选

体外药效实验，顾名思义，是在生物体之外进行的药效实验，又称为“试管实验”。从现代医学角度看，药物在最终应用到患者之前，需要进行一系列的实验，来确保药物使用的安全性和有效性。这一系列的实验中，就包括体外药效实验。体外药效实验的优点是简便高效，干扰因素相对较少。但是，由于脱离生物体，这种实验也存在明显的局限性。换句话说，体外药效实验的环境与人体用药完全不同，所以，不能直接用于指导人体用药。也就是说，体外药效实验显示出有效的药物，只是提示具有可能的治疗潜力，而非代表已具有真正意义上的治疗作用。

一般来看，由于现代化学药物的研发都是从零开始的，没有任何临床应用基础，所以在化学药物研发过程中，体外药效筛选实验是必不可少的环节。很多体外药效实验显示出良好药效的化合物，都在随后的生物学实验中，由于有效性和安全性的严重问题被淘汰了，只有很少的化合物能够顺利闯关，成为最终上市使用的化学药。

但是，这种现代化学药物研发流程，并不完全适用于传统中药。因为传统中医中药具有比较完备的药性理论体系，同时又具有长期的、有据可查的临床使用经验，所以判断一种中药是否具有治疗某种疾病的潜力，不单单依靠体外药效实验，更需要传统中医药理论的指导。

虽为治疫之药但只适合热证

板蓝根，是十字花科植物菘蓝的干燥根。十字花科植物在生活中很常见，我们平时家里吃的大白菜、油菜、萝卜、菜花等蔬菜，就是十字花科植物的叶或者根。对于菘蓝这种十字花科的植物来说，根叫做板蓝根，叶叫做大青叶。复方板蓝根颗粒的主要成分是板蓝根和大青叶，看起来是两个成分，但实际上就是同一种药用基原植物。

板蓝根具有什么样的作用呢？根据《中国药典》的记载，板蓝根的药性为苦、寒，归心、胃经，能够清热解毒、凉血利咽，用于治疗温疫时毒、发热咽痛，温病发斑、痄腮、烂喉丹痧、大头瘟疫、丹毒和痈肿。从功效上看，板蓝根的主治症中包括“温疫”“温病”这样的病证，这其实就是指流行性传染病。从这个角度看，传统中医药理论认为，板蓝根能够用于治疗流行性传染病，这其中就包括新型冠状病毒肺炎。

不过，熟悉中医中药理论的人都知道，中医讲究辨证论治，讲究因人而异。不同的流行性感冒，它们的属性不一样，至少表现为风、寒、暑、湿、燥、火6种外邪属性的不同，或者简单地说，寒热属性不同。治疗的一般思路是“寒者热之，热者寒之”，即寒证流感需要辛温散寒，热证流感需要辛凉清热。从这一点看，药性为苦寒之性、能够清热解毒的板蓝根，只适用于热证流感，而不适用于寒证流感。这就是传统中医药理论对板蓝根的药性和功效的认识。

不推荐自行服用预防新冠

中医中药治疗疾病的时候，并不是单独针对病，而是针对病人这个整体。对于由明确致病微生物引起的流行性感冒来说，中医中药的治疗策略，并不是针对病毒，而是针对“病毒-人体”复合体。

那么，中医是怎样认识和应对这样一个“病毒-人体”复合体的呢？从寒热辨证角度看，如果这个复合体的症状表现符合寒证流感的特点，那就采用辛温散寒的方法治疗；如果这个复合体的症状表现符合热证流感的特点，那就采用疏风清热的方法治疗。

根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》，轻症患者分为寒湿郁肺证和湿热蕴肺证两类，普通型患者分为湿毒郁肺证和寒湿阻肺证两类，重症患者分为疫毒闭肺证和气营两燔证两类，危重型患者为内闭外脱证，恢复期患者分为肺脾气虚证和气阴两虚证两类。其中，只有在轻症湿热蕴肺证的推荐处方中，出现了大青叶。实际上，从寒热属性角度看，至少在轻症寒湿郁肺证、普通型寒湿阻肺证、恢复期肺脾气虚证和气阴两虚证等情况下，是不推荐使用板蓝根的。

也就是说，从临床应用角度看，板蓝根并不适用于所有新冠肺炎患者。因此，自行购买服用板蓝根来预防和治疗新冠肺炎，是不推荐的。

另外，针对此次的新冠肺炎，板蓝根单方难以顾及患者的全部病证。因为不同患者的体质和病情很复杂，所以在用药治疗时，中医很少用单方治疗，而是用复方来应对各式各样患者的复杂病情和治疗需求。从理论上看，单独用板蓝根这个单方去应对临床患者的复杂病情，显然是不够的。比方说，如果患者合并有湿邪，板蓝根就没用，因为它没有祛湿或燥湿的作用。如果患者合并有气滞，那么板蓝根也没用，因为它也没有理气或行气的作用。

从医生的角度说，如果想要为患者提供一个接近完美的治疗方案，那就需要组方配伍，需要多药协同作战，一方面增效，一方面减毒。不只是板蓝根，单独的任何一个组方，都无法满足临床患者复杂病情的治疗需求。

所以，从这一点上看，普通人不加区分地选择板蓝根防治新冠肺炎，也是不推荐的。正确的做法是在医生或药师指导下，遵医嘱服用。

板蓝根平时不可滥用

目前市场上有很多含有板蓝根的中成药，例如板蓝根颗粒、复方板蓝根颗粒、蓝芩口服液、蒲地蓝消炎胶囊、复方双花口服液、疏风解毒胶囊、抗病毒软胶囊等，这些中成药无一例外的，都是以清热解毒为主要功效，并且侧重于利咽。在这些中成药的说明书【不良反应】或【注意事项】里面，往往提示这样的信息：

1.个别患者服药后发生恶心；

2.服药后，偶见恶心、纳差、腹泻；

3.平素脾胃虚寒者慎用；

4.腹痛、喜暖、泄泻等脾胃虚寒者慎用。

虽然这些中成药的组方千差万别，上述不良反应或注意事项也非板蓝根一药所为，但由于板蓝根的苦寒之性，很有可能造成腹痛腹泻等副作用。所以，脾胃虚寒的患者慎用板蓝根，寒证患者慎用板蓝根。

中医理论认为，脾胃乃后天之本，脾胃健康则人体健康，老年人免疫力下降、容易生病的原因，就与脾胃正气的减弱有关。所以，每个人都应该注意保护自己的脾胃功能。张仲景《伤寒杂病论》记载，在治疗疫病时，无论是桂枝汤，还是小柴胡汤，多配伍有甘味药甘草、大枣等，实际上也是顾护脾胃思想的体现。从这一点看，板蓝根制剂就算在平时也不可滥用。

（作者：北京世纪坛医院副主任药师）