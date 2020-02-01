上海专家：药效有待观察，谨慎应用中成药防控新冠病毒

最近，“中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒”的报道，引发民众连夜抢购双黄连口服液热潮。据中国科学院上海药物所相关人士说，该所近期针对疫情展开应急攻关，筛选可能对新型冠状病毒肺炎有治疗作用的老药和中药。而双黄连口服液的研究只是在武汉病毒所做了一个初步验证，揭示它可能能够抑制新型冠状病毒。

但对该研究作出更详尽说明的采访请求，该所目前未再予回应。

上海市卫健委近日刚刚推出《上海市新型冠状病毒感染的肺炎中医诊疗方案（试行）》。

在采访中，上海市名中医、上海中医药大学附属龙华医院终身教授、上海市防控新型冠状病毒感染的肺炎中医药专家组组长吴银根说，新型冠状病毒是新出现的病毒，对它的认识刚刚开始，如何预防尚无统一方案和意见，目前所谓的预防中药方并不很确切。上海老中医们只是为第一线和病人打交道的医护人员开了一些辅助性中药方子，以解毒、化湿为主，提高免疫力。但这些方子并不是有效处方，更不是针对新型冠状病毒的预防方剂。他反复强调，这些给医生的辅助中药方子不能推广，更不主张健康人群大规模吃中药预防。

吴老对双黄连口服液功效未发表意见。对列入国家版诊疗方案、功效与之相类而属处方药的连花清瘟胶囊，他表示，莲花清瘟的药方非典时已有，经过专家研究，在治疗流感方面具有抗病毒作用，“但对新型冠状病毒有没有作用，现在并没有说法，需要进一步研究观察。”

截至1月29日，上海新型冠状病毒肺炎定点医院已有41例确诊患者同时应用了中医药治疗，其中14例正在服用中药汤药。

与国家方案相比，上海方案在恢复期增加了“气阴两虚型”和对应的推荐处方，还为医学观察期推荐了中成药，包括中成药藿香正气胶囊、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒）、防风通圣丸（颗粒）等。上海中医药大学附属曙光医院呼吸科主任、上海市防控新冠肺炎中医药专家组成员张炜说，对于恢复期病人，医生会在其出院后，根据病人身体情况推荐其服用一周左右的中成药。比如儿科医院初步治愈的一位小病人，脾胃比较湿，正在通过中医药调理快速恢复。

张炜教授也表示，新冠肺炎重在预防，主要要起居有常，保证睡眠，减少外出，出门戴口罩，勤洗手。

专家们都再三强调，绝不要仅为预防生病而吃中成药，可能会有副作用。