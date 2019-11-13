甘草合剂，主角不是甘草
主要起镇咳作用的是阿片酊，属麻醉精神类药物
北京世纪坛医院药剂科副主任药师 金 锐
有些药品的名字一目了然、简单易懂，于是很多老百姓就会通过药名来确定其作用、理解其成分，例如感冒清热颗粒就是治疗感冒发烧的，六味地黄丸中最重要的成分就是地黄等。不过，这种方法也经常有不适用的情况，比如复方甘草合剂。
复方甘草合剂，看到药名很多人会认为甘草是该药的主要成分，并且会认为它与复方甘草片、复方甘草口服溶液一样，是一个治疗咳嗽的中成药。其实不然。根据说明书提示，复方甘草合剂每100毫升含甘草流浸膏12毫升、甘油12毫升、酒石酸锑钾0.024克、浓氨溶液适量、复方樟脑酊12毫升、乙醇3毫升。其中的“复方樟脑酊”是一个多组分药物，每1毫升复方樟脑酊含樟脑3毫克、阿片酊0.05毫升、苯甲酸5毫克、八角茴香油0.003毫升。也就是说，复方甘草合剂里面的药效成分除了甘草流浸膏之外，还包括酒石酸锑钾、浓氨、樟脑、阿片酊、八角茴香油等。
其中需要特别一提的是阿片酊，它是麻醉精神类药物成分。现代医学使用阿片酊作为镇咳药，将其用于咳嗽患者，这也符合复方甘草合剂的治疗定位。因此，与甘草流浸膏等其他成分相比，看起来含量占比不高的阿片酊，才是复方甘草合剂的主角。
这从该药的用药说明上也能看出来。复方甘草合剂的注意事项写着：孕妇和哺乳期慎用、胃炎和溃疡患者慎用、不宜长期使用、不宜与其他强力镇咳药同用等，这些均与含阿片酊这个成分有关。复方甘草合剂不能带出境，也是基于阿片酊成分的考虑。而且，该药的包装盒和说明书上，需要印制麻醉精神类药品的专门标识。
所以，患者不要轻易以药名来断药效，尤其像复方甘草合剂这种，滥用可能出问题。▲
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