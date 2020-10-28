给你的手机“洗洗澡”吧

新冠肺炎疫情发生以来，越来越多的人开始重视手部卫生。而手机作为当代人日常离不开的“神器”，难免受到各种各样的污染。美国一项研究显示，手机上的细菌和病毒量是卫生间的18倍，手机表面的细菌多达2000余种，最常见的是大肠杆菌、金黄色葡萄球菌以及流感病毒。所以，经常用消毒剂给手机“洗洗澡”是十分必要的。

给手机消毒时，可以选择手消毒液、卫生湿巾或75%的酒精擦拭。手消毒液是以葡萄糖酸洗必泰和乙醇为主要有效成分的消毒液。其中葡萄糖酸洗必泰含量为0.90%至1.10%，乙醇含量为54.9%至66.9%，它们可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。有些卫生湿巾是由含有纯水和少量消毒剂的无纺布构成，也可以杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌。75%酒精对于新型冠状病毒具有灭活作用，对人体危害较小，被广泛应用在各个地方。如果家里这些都没有，也可以用风油精代替。

擦拭手机时先洗手，再拆下手机壳。使用卫生棉球或软布从上到下同一方向擦拭手机屏幕、背面、侧面，手机按键缝隙、充电接口等部位。擦拭后再洗手。需要提醒的是，擦拭手机后要及时擦干手机，不要让消毒液或者酒精渗入手机内部的零件里，那样会影响手机的寿命。刚擦拭完的手机也不要放在阳光下晒干，这种做法是很危险的。手机开机时本身就会产生一定的热量，经过暴晒有可能使手机外部变形、损伤手机屏幕，甚至引起锂电池爆炸。

为防止手机被污染，有人采用塑料保鲜膜包裹手机的方法。这种方法确实可以在一定程度上防止手机被污染。但还是应养成擦拭手机的好习惯，为了更健康的生活，我们在勤洗手的同时，最好经常给手机“洗洗澡”。（作者：宣武医院急诊科护士）