疾控专家：所有消毒剂对新冠病毒都有效 酒精最好用于手消毒

人民网北京2月13日电 (李轶群) 13日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。针对目前大家都很关注的花式消毒问题，中国疾控中心环境所研究员张流波进行科普，就目前对新型冠状病毒的认知，所有消毒剂都是有效的。用酒精消毒最好用在手消毒上，它的作用很快。

会上，张流波介绍，现在一些企业、一些商场甚至有一些交通要道布置了一个消毒通道，人员经过这个通道时，要对全身喷消毒剂或做消毒处理以后再放行。这种措施是多余的，也起不到切断传播途径的作用，而且这种方式对人员的健康存在潜在危害，应该避免。

关于大家都关注的“消杀”一词，张流波介绍，“消”是消毒，“杀”是杀虫，这次防疫重点是针对病毒，属于消毒范畴。因此，酒精受到大众关注。但是，目前出现了酒精使用不当造成的危害，导致着火、身体烧伤的情况，这需要注意。就目前对新型冠状病毒的认知，是基于以前对冠状病毒的了解，所有消毒剂都有效。

张流波指出，这一次的新型冠状病毒，世界卫生组织的《指引》中谈到了洗必泰作用要差一些，目前未作推荐。

张流波强调，如果用酒精消毒，推荐最好用在手消毒上，它的作用很快。如果用在其他的部位，应该是用在面积较小的物体表面，如果把它用在空气喷雾消毒或大面积擦拭和拖擦消毒，一定会有安全隐患，应该杜绝。