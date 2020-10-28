一天4片泡腾片 他为啥竟患坏血病？

时下天气转冷且多变，一些市民患上了感冒，而各种秋冬季进补也被大家提上了议程。最近，市民王先生就相当郁闷，明明自己已经十分注重“养生”：每天要喝四杯泡腾片兑的水，没想到停用一个星期后，竟然出现牙龈出血，去医院检查发现，患上了坏血病。这究竟是怎么回事呢？

停用泡腾片后竟患上坏血病

王先生今年30岁，在九龙坡杨家坪工作。他介绍，自己从小就不喜欢吃水果，近年来因为应酬喝酒较多，身体也大不如从前。国庆节他不慎患上感冒，听朋友建议，不喜欢吃水果的他，在网上买了不少泡腾片兑水喝增加抵抗力。

“我买的泡腾片属于保健食品，我看推荐的是成人一天一片，但是我觉得口味有点淡，放假期间也没得事，一天差不多要兑三四片来喝，感觉还可以，好像精神状态也好了点。”王先生说，直到上周泡腾片喝完，他由于工作繁忙没有及时购买，喜欢喝酒、喝可乐的他又恢复到以往的生活。没想到的是，他一连几天刷牙时出现了牙龈出血的症状，严重时不刷牙嘴巴里也有血液的味道。这让他有些慌神，赶忙来到医院检查，医生告知王先生，这可能是坏血病，需要进一步观察治疗。这究竟是怎么回事呢？

补充维生素C并不是必须事项

就此事，记者咨询了新桥医院营养科营养师黄陈。他介绍，维生素C是人体生理功能作用比较广泛的一种。具有促进铁吸收、促进抗体形成、解毒、清除自由基的作用。在临床上，可以用于预防、辅助治疗部分疾病，或用于预防和治疗坏血病。常见的情况是，患者感冒后，医护人员推荐患者补充维生素C增加机体抵抗力，但这并不是必须事项。

为啥王先生会出现牙龈出血这种坏血病症状呢？黄陈介绍，市面上的维生素C泡腾片，多为1克一片，而业界对于成人每日维生素C摄入推荐量为100毫克/日，一片维生素C泡腾片就含有1000毫克维生素C，已经达到成人每日维生素C可耐受的最高量，即1000毫克/日。

王先生如此连续超剂量摄入维生素C，会让他的身体已经习惯如此大量的维生素C代谢。突然停用，他的身体还没及时反应过来，因此就可能出现牙龈出血的症状。对于王先生的情况，建议是逐渐减少维生素C摄入量，并做进一步观察治疗。

近期市民感冒增多 泡腾片销量变好

昨日，记者走访了渝北区和九龙坡区的万和、鑫斛、一心堂等药房，均有泡腾片销售。这些泡腾片分为两种，一种为非处方药，一种则属于保健食品，并分为直接服用和冲水喝两种。泡腾片以维生素C居多，也有维生素A、维生素B和葡萄糖泡腾片，根据剂量不同，售价在20到30多元居多。

在剂量方面，以1克一片为主。记者购买了一盒10片装的橙汁味维生素C泡腾片，冲泡约500毫升温水后试喝，较同剂量的橙汁粉末冲泡的饮料味道稍淡。

记者从以上药房工作人员处了解到，市民购买维生素C泡腾片的居多，一部分是购买给家中小孩冲水喝，还有最近感冒市民增多，购买后服用增加抵抗力。

新闻多知点

补充维生素C 应多吃天然水果

新桥医院营养科营养师黄陈提醒，大量维生素C会在人体内代谢产生成草酸。而草酸在尿液中会形成草酸盐结晶，从而有诱发肾结石的风险。

据相关统计，100克柠檬含维生素C22毫克，100克猕猴桃含有维生素C62毫克，100克柑橘含维生素C28毫克。这些都是市民补充维生素C的适宜水果。而泡腾片的维生素C是人工调配而成，更为推荐市民食用当季水果补充维生素C。

需要注意的是，市民在服用维生素C泡腾片时，不能用茶水或饮料冲服。同时注意避免水温过高的情况，因为水温过高会破坏维生素C,建议用温水或冷水冲服，并尽快喝完。（重庆晚报-上游新闻记者 文翰）