“一日3次”指早中晚吗？茶水服药到底要得不？ 

老百姓居家过日子，难免会磕磕碰碰。大家掌握相关药品知识，不仅可以给生活带来便利，更可以给自己和家人朋友身体带来一份保障。日前，由国家药品监督管理局指导，中国药学会承担的“全国安全用药月”的重点活动之一第九届药品安全网络知识竞赛正在火热进行中。读者朋友们不妨一起来看看，自己对于药品安全知识知道哪些？一些认知的误区，也可以通过这些题目答疑解惑。

药品安全网络知识竞赛已经连续开展8年，举办竞赛的目的，在于通过以奖促学、寓教于赛的方式纠正公众用药误区，提供即时的用药指南服务，传播安全用药知识。今年的竞赛时间从10月1日-11月30日，市民可以通过关注小程序的形式开启多人对战模式，开始游戏后，将随机匹配对手抢答5题，参赛者需要在规定时间内答完题目，最后根据得分决出胜负。而成绩优秀者，还可以获得抽奖机会，赢取扶贫产品金丝皇菊。

10道误区题

大家试一试

题目一：药品说明书要求药品贮藏在“冷处”是指什么？

A、室温避光处

B、温度不超过20℃

C、2℃~10℃

正确答案：C、2℃~10℃。解析：根据最新药典所示，药品贮藏与保管条件包括，阴凉处：指不超过20℃。凉暗处：指避免阳光直射，不超过20℃。冷处：2℃~10℃。常温：10℃~30℃。

题目二：说明书标明药物用法为“一日3次”，指的是什么？

A、每8小时一次

B、早中晚各1次

C、早晚各一次

正确答案：A、每8小时一次。解析：说明书标示用法为“一日3次”是指一日24小时平均分成3段，即每8小时服药一次。如果是一日两次，则标示每12小时服药1次，一日一次指每日的固定时间服药1次。

题目三：以下哪种疾病不属于阿司匹林禁忌症？

A、胃溃疡

B、哮喘病

C、冠心病

正确答案：C、冠心病。解析：凝血功能障碍者避免使用阿司匹林，如严重肝损害、低凝血酶原血症、维生素K缺乏者；溃疡病人不宜使用，患有胃及十二指肠溃疡的病人服用阿司匹林可导致出血或穿孔；哮喘病人也应避免使用，有部分哮喘患者可在服用阿司匹林后出现过敏反应，如荨麻疹、喉头水肿、哮喘大发作。

题目四：一般来说，多久检查一次家庭药箱最为合适？

A、1个月

B、3个月

C、半年

正确答案：B、3个月。解析：每3个月检查一下家庭药箱较合适，查看药品是否超过有限期或有无发生变质。若时间过短，容易增加工作量；若时间过长，容易造成药品的过期浪费。

题目五：下列食品中，需要消化性溃疡病人禁忌的食品是？

A、浓茶

B、稀饭

C、面条

正确答案：A、浓茶。解析：茶叶中所含的茶碱以及咖啡中所含的咖啡因均为中枢性兴奋剂，对交感和副交感均有兴奋作用，饮茶或咖啡后会刺激胃酸分泌，加重胃酸对溃疡创面的侵蚀，使病情加重。

题目六：通常所说的药品“饭后服用”的含义是指什么？

A、饭后2小时服用

B、饭后1小时服用

C、饭后半小时服用

正确答案：C、饭后半小时服用。解析：“饭后服药”通常是指饭后15~30分钟服药，并非是饭后马上吃药。

题目七：百白破联合疫苗含有几种成分？

A、一种

B、两种

C、三种

正确答案：C、三种。解析：百白破疫苗含有百日咳、白喉及破伤风三种疫苗成分。

题目八：药品是一种特殊的物品，其服用方法直接关系到药品效力的发挥。以下哪种服药方法是错误的？

A、遵医嘱服用 B、中西药分开服用 C、用茶水送服

正确答案：C、用茶水送服。解析：茶水含有茶多酚和鞣酸，可以分解药物或降低药效。此外，也不宜用牛奶当饮料服药。因为牛奶含有大量钙，当它和维生素一起服用时，可以破坏维生素，降低后者疗效。抗酸药可以抑制胃酸的分泌，如果饭前服用会影响消化，应饭后服用。

题目九：以下药物禁用于儿童的是？

A、阿莫西林

B、头孢呋辛酯

C、莫西沙星

正确答案：C、莫西沙星。解析：氟喹诺酮类在儿童中可引起关节痛及肿胀，不应用于青春前儿童，莫西沙星属于喹诺酮类药物。

题目十：60岁以上老人的用药剂量一般为成人剂量的3/4，原因是什么？

A、胃肠活动增加

B、胃酸过多

C、肝肾功能降低

正确答案：C、肝肾功能降低。解析：老年人因为吸收、代谢、排泄等生理功能有所降低，因此用药也需进行相应的调整。

新闻多知道点

家庭用药正确储存方式

市药监局相关人士介绍，对于家庭药箱，市民在储存时首先要注意放在干净卫生且通风的地方，切忌放在潮湿的地方。

有的药物受潮后，药物性质会发生变化，服用后可能对身体有伤害。一些药物被阳光照射、遇热易分解，如抗生素、硝酸甘油等，这些药物储存时，可用棕色的小瓶装，远离阳光和热源。

此外，家庭药物储存数量不宜过多，准备药物应定期检查，遇到有变色、发霉或有沉淀，则不应使用。（重庆晚报-上游新闻记者 文翰）