忘记吃药了 补吃有窍门

据世界卫生组织报告，全球患者用药的平均依从率仅为50%。其中青少年因为学习忙，年轻人因为忙于工作应酬，老年人记忆力减退容易忘事，经常会忘记吃药，那么忘记吃药后我们应该怎么做呢？

首先让我们了解一下药物进入体内的代谢过程。

药物口服后，进入消化系统，首先在胃部进行分解，再进入肠道，进行吸收，扩散到全身，然后进入肝脏代谢，通过肾脏进行排泄，最后随尿液排出体外。

当我们连续口服用药时，如果您忘了吃药，那么药物在体内的浓度过低会达不到治疗效果，而如果您忘记吃药之后又随意加倍补服，药物在体内浓度太高，就会引起一系列的副作用，甚至危及生命。

一般药物的补服原则，关键看时间

如果您发现漏服药物的时间为两次用药间隔的一半时间以内，则应立即补服；如果您发现漏服的时候超过了用药间隔时间的一半，则应跳过漏服的剂量，下次务必按照原间隔时间继续服药。

举例来说，当我们每天口服用药一次，每天早晨6点服药，用药间隔的时间是24小时，那么用药间隔时间的一半则为12小时，也就是说当您在晚18点之前发现漏服药品了，都是可以马上补服的；而如果您发现漏服药品的时间已经过了18点，则应跳过漏服剂量，下次按照原间隔时间继续服药就可以啦。

如果是每天口服用药两次，用药间隔时间为12小时，那么用药间隔时间的一半就是6小时，以每天早六点和晚六点服药为例。如果您发现漏服用药的时间是12点之前，应立即按量补服，然后照常服药；如果您发现漏服药品的时间超过了12点，则跳过漏服剂量，下次务必按照原间隔时间继续用药。

“最差”漏服对策，下顿加量吃

吃药不能像吃饭一样随便，不可服用双倍剂量来弥补漏服剂量。这是十分危险的！

尤其一些常见的慢性疾病例如糖尿病、高血压。如果是糖尿病患者，发现漏服降糖药，千万不可把上一次漏服的药品，加到下一次一并服用，因为这样会造成低血糖。同理，如果您是高血压患者，也不可以把两次用药剂量合并为一次服用。这样可能会导致血压骤降，诱发脑梗死等严重后果。

如果是维生素、补钙剂、氨基酸等药物发现漏服时，一般是不需要补服的。

防漏服“好物”，盒子、闹钟和表格

避免漏服药品是十分重要的，我们可以把药箱放置在固定且显眼的位置上，每次路过的时候就可以看到，时刻提醒我们不要忘记吃药。另外，还有一些好物品可以提醒我们不忘记吃药。

分类药盒 针对已经得了慢性病的人群，一般分类药盒里面有7个小格子，正好是一周的药量！每天服用一次，每一个小格子可以存放当天服用的药物，慢性病患者平时可以随身携带，这样吃到哪个小格子就知道今天吃没吃药啦。

定时闹钟 比如利用智能手机的闹钟功能提醒吃药。一般在手机的设置里都有闹钟提醒或者备忘录（日晨安排）提醒的功能，这时我们就可以利用这个功能作为吃药提醒，在备忘录里写上服用时间、服用剂量和次数就可以了，因为几乎所有人每天都带着手机，所以这种方法的效率远比其他方法要高很多，当到了用药的时间手机会自动播放音乐，这时拿着手机又需要吃药的您就不会忘记吃药了。

服药表格 由于生病吃药是要按疗程来吃的，所以制作一个表格还是有用的做法。通常把药物名称、用药时间和每天服用的次数，都写在表格上。可以每次服用后在上面打上“√”做上记号，这种方法比较适合中老年人，平时把用药表格放在经常能看到的地方，就不会忘记吃药了。

上面提到的药物漏服的补药原则，只适用于一般的常见药物，如果您漏服的是特殊药物，比如抗凝药之类的药品，您就需要咨询专业的药师了。