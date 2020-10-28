汤臣倍健发布2020年第三季度报告

10月27日晚间，汤臣倍健股份有限公司（股票代号：300146，以下简称“汤臣倍健”或“公司”）发布2020年第三季度报告。2020年前三季度，公司实现营业收入50.33亿元，同比增长14.88%；归属于上市公司股东的净利润14.67亿元，同比增长23.16%。

汤臣倍健负责人介绍，今年前三季度，公司业绩逐季改善。一季度新冠疫情爆发对公司经营造成一定影响，二季度以来收入恢复增长，第三季度收入和业绩实现快速增长。其中，线上渠道延续高速增长，公司境内线上渠道收入同比增长49.72%。在此基础上，公司继续加码电商，增资广州麦优网络科技有限公司，打通线上全链，以期与线下形成协同效应。

汤臣倍健负责人表示，公司以精准营养相关的新型检测技术、评价方法、人群数据库、功能产品、知识图谱、智能算法等为技术研发要点，打造科学营养产品力。目前，公司已取得多项成果，包括已研究出个性化维生素微粒产品和对接了核心算法的个性化维生素生产设备，并建立了全自动干血斑检测中心；同时，开展了维持正常血小板聚集、降低体内糖基化终产物等新功能研究及产品开发；以及研发自有专利的新菌株等，研发注册了口含微泡片、个性化维生素微粒、等渗透压胶体等新剂型产品。公司在研发领域持续投入，激活了产品力。

同时，公司坚定实施消费者健康的大战略举措和布局，通过4+2+1多品种全线出击的核心市场策略和适合多个大单品运营的新销售模式，引领 VDS 业务全面恢复性增长。主品牌“汤臣倍健”实现收入29.86亿元，同比增长9.43%；关节护理品牌“健力多”实现收入10.84亿元，同比增长12.21%；“Life-Space”国内产品实现收入1.31亿元。与此同时，“健视佳”以及今年上市、面向护肝市场的新品“健甘适”，未来也将持续提供市场增量势能。

汤臣倍健负责人表示，下一阶段，公司将积极应对严峻、多变的市场环境，推进“科学营养”、用户资产运营、全链数字化、超级供应链、经销商裂变等创新战略，着眼未来。叠加中国VDS行业六倍增长空间及公司VDS行业龙头的红利释放，后疫情时代营养健康相关产品市场需求增长提速等多重利好因素，有机构表示公司基本面趋势将继续向好，值得期待。