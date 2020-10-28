2020中国研究型医院学会心脏康复论坛举办

10月24日，“2020中国研究型医院高峰论坛主论坛”开幕式举办。

大会开幕式由大会主席、中国研究型医院学会心脏康复专业委员会主委、中国中医科学院广安门医院李海霞主持，中国医师协会心脏重症专家委员会主任委员、中国医学科学院阜外医院张海涛，中国中医科学院广安门医院心血管科主任李军分别致辞。李海霞就《心康专业委员会年度工作总结》进行主题报告。

中国医学科学院阜外医院吴永健带来《冠脉介入术后的3R与心脏康复》学术报告，从冠脉介入术后3R与心脏康复的角度，剖析了为什么要进行心脏康复和怎么做才能真正让患者获益的角度进行分析，分别从残余风险，残余病变，残余问题三个角度进行剖析，并从心理角度进行分析，思路清晰，条理清楚的指明了心脏康复的方向。应急总医院院长屈正带来《当今国内心脏外科术后康复治疗的状况》，提出了CABG新版的特点，并对国内瓣膜外科术后心脏康复的研究现状进行了分析，并对术后心脏康复的生存质量和心理状态进行了分析。广东省人民医院陈寄梅带来《先天性心脏病产前产后一体化诊疗与康复》，介绍了广东省人民医院的诊疗模式，降低了新生儿死亡率，将新生儿治疗提前到胎儿治疗，医院开展一站式诊疗模式，通过网络，胎儿超声心动，产前进行诊断，制定了胎儿超声技术检查规范。浙江省建德市第一人民医院钟泽分享《践行心脏康复的梅奥理念》学术报告，对心脏康复进行效果评价，从短期目标和长期目标对病人的病情进行评估，非常全面的讲解了心脏康复的梅奥理念。

河南省安阳地区医院刘慧院长带来《综合医院双心疾病管理技巧》并表示：‘双心医学’是一门由心血管与心理医学交叉并综合形成的一门学科。双心医学重视诊治心血管疾病和同时存在的心理问题，提倡心血管和心理的双心健康，追求心身完整，为患者提供必要的心理支持和治疗。中国医学科学院广安门医院李军带来《扶阳方法治疗心血管病的探索与实践》，从心衰患者的生活方式管理，到药物治疗，详细讲解了心衰患者的管理以及对利尿剂抵抗的处理措施。北京大学人民医院刘靖带来《慢性心力衰竭患者的运动康复》并指出：慢性心力衰竭患者的心脏康复。虽然已经有多种药物对心衰进行治疗，但是心衰患者的状态还是不能令人满意，需要从心理和运动康复的角度进行进一步的综合治疗。新乡医学院第一附属医院袁宇带来《凤凰涅槃，绝处逢生》并强调：重点关注患者的心理，强调医患互动，给予心理护理，同时给予疏导和正确的治疗，临床和双心进行了拥抱，是一种非常值得学习的诊疗模式。

中国医学科学院阜外医院护士长于欣带来《重症心血管病术后I期康复护理实践》，介绍了阜外医院心脏康复的规模，生活习惯、生活环境的重要性，强调了宣教的重要性，非常详细的讲解了I期心脏康复的评估和治疗。河南中医药大学第一附属医院牛琳琳带来《中西共舞，炫动“心康”—心脏康复经验分享》，从心脏康复的评估，到治疗到中医特色的开展，以及住院和出院病人的管理，患者教育、与基层单位的合作，心脏康复开展的比较成熟和完善。李海霞带来《扶阳理论与心脏康复》并感慨，作为中国研究型医院学会的一员，在总会的支持下心脏康复专业委员会将在全体委员的同心协作下奋力前行，争得更多的发言权和号召力。相信历经几千年岁月涤荡的中医精髓能够与现代医疗科学技术形成高度契合，借助中国研究型医院学会心脏康复专业委员会的强大学术平台，定能将持续融合的医学研究成果发扬广大。

据李海霞介绍，广安门医院心内科取得了快速发展，为心脏康复建设提供了一个有力的基础。目前，正在开展心脏康复病房的建设，针对CCU和普通病房病人的不同，顺序开展I期、II期心脏康复，在西医康复的开展基础上，加入中医特色技术疗法，实现了中西医结合心脏康复的落地，并取得了良好疗效。

李海霞总结发言：“本次秉承应用中医药国粹并充分发挥中医传统疗法在心脏康复中的优势，吸收借鉴国外现代科学技术和先进文明成果的基础上，加大力度开发中医药在心脏疾病的现代诊疗及康复方法，普及中西医结合心脏康复适应技术及促进国际间心脏康复学术沟通，全面提升中医中药在心脏诊疗领域中的优势地位。”