抑郁症也有季节性 秋冬季身体不适也可能是抑郁症

“抑郁症也有明显的季节性，随着树叶慢慢变黄，渐渐飘零，抑郁症可能就会悄悄袭来。”10月26日，沈阳市精神卫生中心心理六病房主任都弘在采访中表示，工作压力大，生活节奏快，患抑郁症时也可能不表现为明显的情绪低落，而以身体不适为主要表现。

据了解，抑郁症是一种情感性疾病。典型的表现为情感低落，兴趣减低，乐趣缺乏，病人感到心情沉重，生活没意思，高兴不起来，郁郁寡欢，度日如年，痛苦难熬，不能自拔。

身体上常感到疲乏无力，自我评价过低，强烈的自责、内疚、无用感、无价值感、无助感，有些病人也可出现焦虑、易激动、紧张不安，或食欲减退、体重减轻、睡眠障碍，以及身体不适感。

有的病人以身体不适为主要表现，可掩盖了内心的消极悲观。尤其是年轻的白领阶层、精英人士平时的工作压力大，生活节奏快，患抑郁症时也可能不表现为明显的情绪低落。

典型的抑郁症比较容易识别，有些病人从外表看抑郁表现不明显，但内心非常痛苦，表面上强颜欢笑，自己强打精神工作、生活。这样的病人如果有自杀想法不易被人察觉。

还有一类病人属于双向情感障碍，一个阶段表现抑郁，有时又表现为与抑郁症相反的情感高涨、思维联想加快、言语活动增多、自我感觉良好、精力充沛、食欲性欲增加等躁狂表现。

在众多类型的患者中，有些特殊的双向情感障碍病人会有明显的季节性：春夏季节心情好，有躁狂表现，秋冬季节又表现为抑郁，直到第二年春季，又进入下一个循环。这样的病人表现为躁狂症状较轻，抑郁症状较重，则更容易被人忽视，自杀的几率也更大。著名的文学家海明威就是这样的例子。

此外，一些情感严重低落者可产生强烈的自杀念头和行为，更为严重的还可能出现扩展性自杀。扩展性自杀是病人在决定自杀时因为担心自己死后亲人受苦、无人照料等原因，而先将亲人杀死，然后自己再自杀，这种自杀危害更大。调查结果显示：在所有自杀患者中有80%为抑郁症患者。

“做好心理调适，首先要了解自己！”都弘称，对生命充满感激、对生活时常感恩；改变消极认知，凡事从另一个角度出发，看到积极、阳光的一面；注重此时此地、注重心理成长；多行动，少抱怨；留住指责，经常对周围人送出真心的赞扬；不要留守家中自怜自叹，结交一两个知己、有自己的空间；平时多用心理学的方法调整自己的心态，这样才能迅速走出情感阴霾。(王景巍)