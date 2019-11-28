人大毕业生疑因抑郁症自杀，医生：这些反常行为应警惕

近日，24岁人大毕业生王钰敏自杀的新闻引发关注。健康时报记者从北京市丰台区公安局相关负责人处获悉，警方找到王钰敏时，她已离世。

该负责人介绍，“根据目前的调查结果来看是自杀，据家属反映，王钰敏今年6月刚刚研究生毕业，从事金融工作。王钰敏曾患有抑郁症，最近疑因工作压力大导致心情不好。”这位负责人同时也呼吁公众，关爱身边的抑郁症患者。



王钰敏的姐姐曾在朋友圈发布寻人启事称，“妹妹因情绪不佳失联。”

北京回龙观医院抑郁症病房主任陈林告诉健康时报记者，“抑郁症有三类易患人群，分别为青少年、孕产妇和老年人，应引起格外关注。另外，有抑郁症家族史和既往病史；个性表现为焦虑特质、强迫特质、冲动特质；存在负性应激事件；家庭氛围、社会关系等支持系统较弱的人群都是抑郁症的易患人群。”

陈林提醒，目前我国抑郁症发病率和就诊率之间的鸿沟很大。当一个人的表现跟他平时有出入，出现原因不明的情绪低落、兴趣索然、乏力、失眠、食欲下降、突然消瘦、孤僻、不想跟人接触等症状时，身边的人就应该引起注意，适当的关心、开导或者可以引导他就医。 (记者 徐婷婷 实习记者 王艾冰)