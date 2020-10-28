秋冬转季中风高发 3小时内是黄金抢救期

10月29日，是第15个“世界卒中日”。中山大学附属第三医院神经内科在重阳节当天，为石牌村的老人们做义诊，深入践行关爱老人、关注健康的服务理念，提高广大人群对脑卒中的认识。

秋冬转季老年人易中风

中山大学附属第三医院神经内科主任陆正齐指出，每年进入深秋，脑卒中（民间称“中风”）就已进入发病高峰。他解释，这是因为季节寒冷，随着气温降低，人体内肾上腺素水平增高，体表血管就会收缩，血压会升高；温度下降，人体内的血液流动速度随之变缓，黏度也有所增加。所以，秋冬转季，中老年人更应预防中风的发生。

脑卒中主要分为两种：一种是出血性卒中，一个是缺血性卒中。出血性卒中包括脑实质的出血，包括蛛网膜下腔出血；缺血性卒中，就是我们常讲的脑梗死,脑梗死就是各种原因导致的血管的闭塞，导致供血动脉的血流的阻断。通常中风患者中以中老年人较为多见，高血压患者多发生脑出血，高脂血症、糖尿病发生缺血性脑卒中的几率高。

“120”方法能早期发现中风

中风，是我国居民致死和致残的第一位杀手，且年轻化趋势明显。陆正齐强调大血管堵塞一分钟就会有190万个神经细胞死亡，而患者却不知。这可导致肢体瘫痪、言语障碍、吞咽障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等症状，具有发病率高，复发率高、致残率高和死亡率高以及经济负担重的特点。

陆正齐强调，在脑卒中的治疗中，就医时机非常关键。正常脑组织在缺血3小时后就可能出现不可逆变化，6小时后缺血脑细胞将出现坏死。如果脑梗死的病人及早就医，就可能在脑细胞没有出现完全梗死之前，恢复氧供和血供，从而恢复全部或部分功能。如果是出血性脑卒中，治疗上以脱水减轻脑水肿、降低颅内压为主，严重的病人需要手术治疗（血肿清除或开颅减压，少数情况是介入手术）。

如何快速识别脑卒中？中风120是一种适用于国内的迅速识别脑卒中和即刻行动的策略:“1”代表“看到1张不对称的脸”；“2”代表“查两只手臂是否有单侧无力”；“0”代表“聆（零）听讲话是否清晰”。

如果通过这三步观察怀疑患者是中风，可立即拨打急救电话120。尽快在黄金3小时内送病人到附近有卒中中心的医院抢救，医生会根据不同的发病时间对患者进行分类处理。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 甄晓洲）