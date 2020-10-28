教你五招 应对日常视疲劳

每日加班写策划赶方案冲业绩……眼睛还好吗？有没有觉得眼及眼眶周围疼痛、视物模糊、眼睛干涩、流泪？视疲劳别不当回事。严重者可能出现头痛、恶心、眩晕呢！

南方医院眼科主任医师白浪提醒：尽管长时间盯着电脑屏幕、智能手机、电子游戏或其他数码设备不至于引起永久性眼部损伤，但是眼睛也会感到干涩、疲倦，出现视疲劳会严重影响日常工作和学习。

为何长时间对着屏幕会出现视疲劳？

正常情况下，每分钟平均眨眼约 18 次，但是研究提示不管我们是工作还是娱乐，当我们使用电脑或者其他数码设备时眨眼次数会减半。长时间阅读、写作或者其他注意力集中的近距离工作都会导致眼疲劳。

电脑控们出现眼疲劳怎么办？白浪提醒，尽量注意做到以下几点：

1.与屏幕保持约63 厘米，将屏幕调整为略俯视的位置；

2.通过区域亮化来减少屏幕眩光，需要时也可戴护目镜；

3.给电脑来张随意贴：眨眨眼！来提醒自己眨眼睛；

4.每 20 分钟抬眼看约 6 米外至少 20 秒；

5.眼睛干涩时给眼睛来点人工泪液滋润一下；

6.保证规律的电脑作息，尽可能保证足够睡眠。

哪些情况会加重视疲劳？五大情况各有对策

1.缺乏睡眠

当睡眠缺乏时，你可能会感到眼睛疼痛。因为睡觉时，眼睛可以长时间休息并得到营养补给。持续眼部疼痛可导致肿胀、感染，如果戴隐形眼镜则会更加显著。

建议：如果需要使用电脑完成马拉松式任务，若可能，记得规律地休息或小憩一下；用温水浸泡过的毛巾给干涩的眼睛来个热敷吧；如果感到眼睛干涩、疲劳，你就停止工作小憩一下或者眯会吧。

2.隐形眼镜使用不当

对于戴隐形眼镜，尤其是需要经常使用电脑或其他数码设备的人来说，一定要正确地使用、清理隐形眼镜。

建议：让眼睛透透气：戴会儿框架眼镜；避免戴隐形眼镜睡觉，尽管它们标榜可以长时间佩戴；用好的清洁护理液；如果戴隐形眼镜时出现任何眼红、视物不清、流泪、畏光或者疼痛、肿胀或出现分泌物，停止戴隐形眼镜，尽快就诊。

3.长时间注视

长时间用手机阅读，会导致视物模糊、眼睛干涩、恶心眩晕等，眼科医师提示：日常门诊中发现越来越多学龄儿童因长时间玩手机、电脑等电子设备，出现视力下降、眼痛、眼干等不适前来就诊。

建议：家长们应控制孩子使用电子设备的时长，每20分钟让眼睛休息一下。

4.夜间看电视、看书

黑暗中看任何屏幕，包括手机、电子书、电视及电脑，对眼睛都有害。屏幕亮度的不断变化，使眼睛必须不断调节适应，久之则易视疲劳、眼痛、干涩、眼红、头痛，甚至扰乱生物钟。

建议：睡前小读记得要开灯。

5.过度使用眼药水

90%的眼药水中都含有防腐剂，这些物质会对眼睛产生损害。

建议：缓解眼疲劳的眼药水一定要在医生指导下使用。干眼症患者最好选择无防腐剂的人工泪液。

总之，眼科专家建议，在日常生活中大家需尽量减少使用电脑、手机，使用中定时休息眼睛，保证充足睡眠，劳逸结合，平衡饮食，多吃谷类、豆类、水果、蔬菜及动物肝脏等食品，生活要有规律。注意眼的调节和保护，如有眼部不适需及时前往医院就诊。养成良好的用眼习惯，方能远离视疲劳。

（全媒体记者周洁莹 通讯员许诗园）