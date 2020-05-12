如何缓解视疲劳？“珍视明名医护眼大讲堂”线上开讲

珍视明于2020年4月起主办线上直播系列科普公益讲座“珍视明名医护眼大讲堂”，距今已开展7期在线名医直播，内容涵盖视疲劳、儿童OK镜选择、近视激光手术等一系列现下各年龄层人群关心的眼科话题，更为观众提供了与全国眼科名医远程面对面的对接平台。首期直播珍视明邀请到中国中医科学院眼科医院主任医师杨永生升开讲。

根据中国互联网信息中心2020年4月发布的最新一次《中国互联网络发展状况统计报告》，我国网民规模已达9.04亿，而随着手机、电视、个人电脑等终端的普及及广泛应用，越来越多的人开始使用电子屏幕，同时，视频终端综合征患病几率也在不断增加。2020年因新冠疫情的影响，停工停学，在家办公学习，使电子产品使用频率增加。对此，杨永升认为，频繁使用电子屏幕，可能出现近视度数增加，用眼易疲劳等情况，严重影响视觉健康和心理情绪。他呼吁大家不要忽视身体预警，合理用眼护眼，远离视屏终端综合征，保护身心健康。

杨永升还就视屏终端综合征的中西医治疗和预防进行专项讲座，介绍了视频终端综合征的各类致病原因，以及其包含的一系列如视疲劳、肩颈不适等症状的治疗及预防。

在直播提问互动环节，许多家长提出视屏后会出现例如干眼、眼睛酸疼流泪的症状，同时，大家也很关心平时使用滴眼液或蒸汽眼罩的方式是否有益于改善视疲劳。杨永升对这些常见问题提出建议，首先要对因治疗，出现症状尽量少用或停用视频终端设备；也可以选择一些治疗性药物，如改善眼调节功能类的滴眼液，人工泪液等；或可选择用一些非药物治疗，如眼保健操、蒸汽眼罩等。

据珍视明相关负责人表示，随着近期全国大部分地区复工复产，各地复课也逐步依规开展，珍视明将继续带来更多系列的直播名医护眼大讲堂，助力大家科学培养护眼用眼好习惯，关爱视力，呵护眼睛，光明未来。