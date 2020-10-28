除了米酵菌酸，留意日常饮食中的这10种毒素，也会“致命”！

黑龙江鸡东县一家9口人在家中聚餐时因食用“酸汤子”而引发中毒并致9人死亡的新闻数度引发大众高度关注，事件发生后，本版曾在10月14日见报的文章中从专业角度分析过为什么“酸汤子”会引发米酵菌酸中毒及如何预防等知识。一场平常的家庭聚餐最终演变成人间悲剧，我们应该认知并警惕的，是更多可能引发类似悲剧的致命毒素。

“酸汤子”中毒的9人最终无一幸存，血泪教训！这一事件的“罪魁祸首”米酵菌酸是椰毒假单胞菌产生的细菌毒素，耐热，主要攻击肝脏，死亡率很高。常见于变质鲜银耳、久泡木耳、家庭自制吊浆粑、臭米面（酸汤子）、储存不良的米粉米线。米酵菌酸无色无味，污染的食物也可能没有任何异常。

我们总提醒大家注意食品安全，但真正能要命的，正如这米酵菌酸一样，常常就在身边、在厨房。这里我再简单列举10个最常见的食物中毒，都是会有致命风险的，需要大家牢记。注意：老人、孩子、孕产妇是高危人群。

1.霉变甘蔗中毒

甘蔗节菱孢霉，产生3-硝基丙酸，攻击中枢神经系统，死亡率高，不死也常有严重后遗症。多出现于春季甘蔗霉变后，特征是有酒味。路边摊的甘蔗汁，最好别碰。

2.河豚毒素中毒

河豚毒素是藻类毒素，耐烹煮，麻痹中枢神经，救治不及时会要命，治好了通常没后遗症。多见于野生河豚、织纹螺、贻贝等海产，偶尔出现在鱼干片（混入河豚）。沿海地区多见，尤其是夏秋季赤潮发生的海域，年年死人。

3.乌头中毒

乌头（草乌）是西南地区常见草药，民间认为可以祛湿，其中的乌头碱毒性极大，主要反应在心脏，死亡率高，常见于煲汤和药膳。

4.野生蜂蜜中毒

野生蜂蜜是各种花蜜混合，如果混入雷公藤等有毒花蜜，可以致命。来源不明的蜂蜜最好别碰。

5.肉毒毒素中毒

肉毒毒素耐热，中毒后肌肉麻痹，救治不及时会要命。常见于西北地区风干肉类以及家庭自制发酵肉制品、豆制品。

6.甲醇中毒

除了工业酒精勾兑的假酒，家庭自制发酵酒也可出现中毒，严重时可要命。比如自酿葡萄酒，酿葡萄酒的葡萄通常都不是市场上卖的品种，自己做的时候由于杂菌污染，产生甲醇。

7.李斯特菌

李斯特菌耐低温，冷藏室可生长，主要危害老人、孩子、孕产妇，孕妇感染有50%概率出现流产、死胎。常见于即食肉制品、冷饮（冰激凌）、未杀菌乳制品、生冷果蔬，外观和味道无法分辨。美国甜瓜污染，死了30多人。

8.出血性大肠杆菌

大肠杆菌致病的不少，最厉害的是出血性大肠杆菌，比如O157:H7、O104:H4。1999-2000年江苏、安徽2万人感染，死亡170多人；德国豆芽污染，死了50多人。关键是生熟分开、烧熟煮透。

9.亚硝酸盐中毒

亚硝酸盐中毒来得快，救治不及时能要命。过去常见于工地食堂、学校食堂、企业食堂，主要是亚硝酸盐当成食盐用了，现在这些地方的厨房不让购买、储存亚硝酸盐。家庭中毒主要是短时间腌制的蔬菜，比如“跳水泡菜”以及腌制时间短的酸菜，偶尔也有隔夜菜（室温）。

10.毒蘑菇中毒

毒蘑菇种类繁多，根本无法准确识别，症状各不相同，有些死亡率非常高，比如白毒伞。每年中毒死亡的人数占食物中毒死亡一半左右，一大半发生在云南、贵州、广西，但全国均有分布。

文/钟凯

（科信食品与营养信息交流中心主任）