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黄花菜容易中毒？可能是你吃的方法不对

2019年07月17日08:32 来源：北京青年报

　　黄花菜又叫金针菜、忘忧草、萱草，为百合科萱草属植物，主要产自湖南、陕西、甘肃、山西等地。

　　黄花菜颜值颇高，而且清脆爽口又营养丰富，受到很多人喜爱，炒着吃或做汤都是难得的美味。另外，民间认为黄花菜有“下奶”的功效，因此它也是不少哺乳妈妈餐桌上的常客。

　　通常，我们吃的是干的黄花菜。但有不少地方，特别是黄花菜的产地，有人讲求鲜，喜欢吃鲜的黄花菜。然而，鲜的未必就是好的、安全的。这是因为鲜黄花菜中含有一种毒素，吃后可能会引起食物中毒。

　　黄花菜的花和根中都含有一种有毒生物碱，通常认为是秋水仙碱。秋水仙碱这种物质很多人都不陌生，它能抑制细胞有丝分裂过程，使染色体停留在分裂中期，在细胞学和育种学上很常用，它还具有抗炎作用，是治疗痛风等疾病的常见药物。

　　最近的一篇研究指出黄花菜中的生物碱并非秋水仙碱。论文作者在全国采集了150多份食用黄花菜样品进行检测，都没有检测出秋水仙碱，而是检出了与秋水仙碱结构相似的另一种生物碱。作者认为一直以来人们普遍认为黄花菜中的生物碱是秋水仙碱，可能是检测条件不发达所造成的误判。

　　不过，无论黄花菜中的生物碱是不是秋水仙碱，它能引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道刺激症状的事实是毋庸置疑的，因此食用鲜黄花菜中毒的事件不在少数。

　　要想既享受黄花菜的美味又避免中毒，就需要了解吃黄花菜的正确方法。

　　1.新鲜黄花菜吃之前最好去掉花蕊，因为花蕊中所含的毒素最多。

　　2.鲜黄花菜吃之前，应先清洗干净，然后焯一下热水，再放到凉水中浸泡几个小时，并且充分炒熟煮透，这样就能够去除其中的毒素，从而避免食物中毒。

　　3.吃干黄花菜更保险。干黄花菜虽不如新鲜黄花菜好吃，但黄花菜干制过程可以破坏其所含的毒素，因此吃起来更放心。

　　文/马冠生（北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任）

(责编：李轶群、杨迪)


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