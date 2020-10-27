国家卫健委医政医管局主持召开分级诊疗制度和医联体建设工作视频会议

为部署落实医联体系列文件有关要求，进一步统一思想提高认识，推动医联体广泛布局管理，加快分级诊疗制度建设。10月10日，国家卫生健康委医政医管局召开分级诊疗制度和医联体建设工作视频会议。

国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉、国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅、国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣、国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员赵琨、国家卫生健康委卫生发展研究中心副研究员赵锐、中国人民大学医改研究中心主任王虎峰、人民网·人民健康总经理万世成出席主会场会议并发言。

会上，焦雅辉表示，分级诊疗制度是医疗卫生服务资源的存量改革，是破解我国医疗资源不平衡不充分发展问题的必由之路。各地高度重视分级诊疗制度建设，不断完善支持政策，推进医疗机构功能定位落实、医联体网格化管理，使分级诊疗制度建设取得明显进展和成效。

焦雅辉介绍，医联体建设是分级诊疗制度的重要抓手，要坚定信心，加快推进分级诊疗制度和医联体建设，以人民健康为中心，统筹区域内医疗资源，根据医疗服务需求，科学规划区域卫生和医疗机构设置。

胡瑞荣在解读《医疗联合体管理办法(试行)》时表示，这一文件主要解决医联体谁来建、谁来管，发展目标考核等相关内容。强调医联体建设要坚持以政府主导为原则，以行政部门指导，学协会、医疗机构自主组建为主，破解医联体资源垄断，挤压社会办医发展空间等问题，鼓励社会办医参与。

赵锐表示，分级诊疗和医联体建设最重要的是提高服务质量和效率的同时，促使就医秩序逐步规范。通过第三方评估得出，分级诊疗体系中双向转诊和医患满意度逐步改善，下转患者比例从2015年的13.9%，提高到2019年的24.5%。在满意度方面，80%以上医务人员和患者对分级诊疗制度表示了解和赞同。

“在分级诊疗，医联体建设推进工作中我们要有‘平战结合’的思路。”赵琨进一步解释称，“平战结合”思路，即制定在平时正常情况下和紧急情况相结合的发展策略。此次“战”疫，我们以医联体为载体，推进网格化管理，形成新的服务模式。接下来要储备力量、储备技术、储备政策、储备机制，以健康为核心开展防治结合，推进医联体网格化向前发展。

针对“十四五”期间的医联体建设规划，王虎峰表示，从今年中央召开的多次会议中得知，“十四五”期间，医联体管理机制将是重点建设领域。未来的医联体建设是一个资源全面管理且不断改进的过程。其中，“医防协同”将成为医联体发展的重要方向。

“各地在推进分级诊疗和医联体建设工作中，要按照既定计划和目标统筹推进，保质、保量按时完成任务。”王毅强调，各地要加强对分级诊疗和医联体建设工作的跟踪和指导，及时梳理总结推广有利的经验，形成可复制模式，努力营造良好的政策和舆论氛围。

万世成表示，人民网·人民健康将在国家卫健委医政医管局指导下，于10月启动“‘医’路同行 ‘联’动未来 全国城市医疗联合体宣传服务项目”。其中案例征集活动将分为五个阶段，包括案例征集、初评、终评、典型宣传以及活动总结，人民网人民健康全媒体平台将开设专题页面重点推广，同时打造全国医联体建设案例库和医联体交流服务平台。

据悉，此次会议在北京设主会场，各省设分会场。分会场出席会议的有各省区市和新疆生产建设兵团卫生健康委医政医管处的主要负责人，以及城市医联体建设试点城市各医联体网格单位的主要负责人。