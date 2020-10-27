第二届中国现代医院管理制度大会召开

10月24日上午，第二届中国现代医院管理制度大会暨华中科技大学同济医学院附属同济医院建院120周年学术交流会现场。

10月24-25日，以“与健康同行，以医疗济世”为主题的第二届中国现代医院管理制度大会暨华中科技大学同济医学院附属同济医院建院120周年学术交流会在湖北武汉召开，吸引了来自全国范围的500名医院管理者参加。国家卫生健康委副主任王贺胜，湖北省人民政府副省长杨云彦等领导出席开幕式并致辞。

本次大会设立了1个主论坛和4个分论坛，来自国家卫生健康委、国家医疗保障局，以及地方卫生健康行政部门和医疗机构的60余位领导、专家，围绕公立医院高质量发展、党的建设与医院文化、战略规划与运营管理、学科建设与质量安全、新基建与智慧医院等主题，解读国家政策，分析行业形势，分享国内医院后疫情时期的管理实践，探讨新时期我国现代医院管理制度的建设路径，取得了很好的效果和广泛的反响。同时，作为大会的整体活动内容，“中国现代医院管理线上活动周”将于10月25-31日举行，6场线上分论坛将继续围绕当前现代医院管理的热点问题进行深入交流。

据悉，国家卫生健康委人才交流服务中心联合上海申康医院发展中心、无界进修共同发起成立了“中国现代医院管理智库”，旨在打造全国共享的中国现代医院管理专家资源平台，充分发挥专家在医院管理理论研究和实践等方面的智囊作用，不断提升我国公立医院管理水平，促进公立医院高质量发展。