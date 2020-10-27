孕妈妈“大补”，不如饮食均衡

不知从何时开始，许多孕妈们的食谱变得非同凡响：海参、燕窝、阿胶、鱼油等一些昂贵营养品的身影充斥其中，唯恐孕妈妈营养欠佳而累及胎儿。仿佛只有大补特补，孕妈妈的身体才会更好，胎儿才能发育得更健康，果真如此吗？

孕妈妈真的需要海参、燕窝、阿胶、鱼油等补品吗？

海参和燕窝一直被认为是药食同源的绝佳补品，有延缓衰老、强健筋骨等多种功效；阿胶有补血功效；鱼油含“脑黄金”DHA。可这些昂贵补品真的能帮助孕妈妈吗？并非如此。特别是孕妇如果不依据自身状况盲目进补，不仅无益还会造成不良后果。我们不妨将这几种食材逐个剖析，看一看它们的营养价值到底有多大？

海参：蛋白质质量不如鸡蛋。从营养角度来看，海参不过是一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物。但是从蛋白质生物价值评分来看，它所含的蛋白质质量并不高，相比之下还不如鸡蛋。鸡蛋蛋白质是与人体最为接近的优质蛋白质，如果为了补充蛋白质，选海参真的还不如选鸡蛋呢。

燕窝：营养价值并不高。燕窝就是金丝燕的唾液，干燕窝所含营养物质50%为蛋白质、30%是碳水化合物、10%左右为水分，另外还有一些矿物质。蛋白质含量看起来虽很高，但是其蛋白质属于不完全蛋白质，也就是说属于最差类别，所以营养价值并不高。

阿胶：质地黏腻易对孕妇肠胃造成负担。阿胶由驴皮熬制而成，多由骨胶原组成，水解可得明胶、蛋白质和多种氨基酸。事实证明，阿胶在对缺铁性贫血的辅助治疗中有一定促进作用。但是阿胶质地黏腻，对于肠胃虚弱的孕妇来说则是一种负担，因此孕期需谨慎食用。

鱼油：其中的EPA可能导致凝血功能障碍，加重母体重要器官负担。鱼油就是鱼的脂肪，其主要功效成分是DHA和EPA，二者同属ω-3多不饱和脂肪酸家族，是人体自身不能合成但又不可缺少的营养素。对孕妈妈而言，二者中比较需要补充的是DHA，对婴儿智力和视力发育至关重要。而另一种有效成分EPA由于有致凝血功能障碍的可能，或许还会加重母体重要器官的负担。通过食用鱼油补充DHA的同时，也会增加EPA的摄入。所以孕妈妈们最好少食鱼油，通过吃鱼虾来补充DHA才更安全。建议孕妈妈一周至少食用三次鱼、虾，每次摄入75g～100g。

均衡饮食、合理营养，才是孕妈妈的饮食宝典

对于孕妈妈来说，孕早期营养摄入与孕前相同即可，但是强调要补充叶酸。在孕中晚期时，由于要满足自身妊娠负荷及胎儿的生长发育需要，不仅要注重增加热量供给，还要注意各大营养素的吸收。孕期应倡导均衡营养，指的是要将7大营养素——碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、水及膳食纤维，统统纳入孕期每天食谱中。孕中晚期只需做到以下几点，孕妈妈基本就能保证营养均衡。

1.主食足量、粗细搭配，按照少食多餐的原则进食。

2.摄入充足的蛋白质，特别是优质蛋白。包括：畜禽肉、蛋、奶、鱼、虾、大豆；一般情况下，孕中晚期的每日要安排100g肉（畜禽肉、鱼肉、虾肉可以交替选择）、1个鸡蛋、250ml～500ml奶、25g大豆（相当于100g北豆腐），这样孕妈妈一日蛋白质的需求就能基本满足。

3.注意补充果蔬。这样能为孕妈妈提供必不可少的微量营养素。所选果蔬必须新鲜，种类多样。建议蔬菜500g/天，其中绿叶蔬菜应占1/2以上；水果200g～300g/天，尽量选择低升糖指数水果，如：苹果、梨、猕猴桃等。需要提醒：这里所说的蔬菜、水果重量指的都是可食部分重量，即择好的菜及去掉果核的水果。

4.选用清淡、少油烹调方法。这样可尽最大可能留住食物本身的营养及美味，推荐蒸、煮、炖、汆等烹调方法，减少煎、炒、烹、炸等。

孕期进补与均衡饮食孰重孰轻？希望孕妈妈记住，不要盲目神化补品的营养价值，说白了就是不迷信“补品”。最后提醒，孕妈妈最需要关注的应是日常饮食中如何做到均衡膳食，如何给自己和宝宝提供合理充足营养。要不要另外进补，还要依据自身情况听听医生的建议。

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六类营养素，助孕妈妈赶走妊娠纹

妊娠纹是皮肤上生出的鲜红色、粉红色或紫色长条型斑纹，40%~90%的女性都有过长妊娠纹的经历，很影响美观。澳大利亚《幸福》杂志最近刊发文章，列出了6种可以减少妊娠纹的营养素。

蛋白质。胶原蛋白和弹性蛋白能给予皮肤应有的强度、肤色和柔韧性。如果饮食中没有摄入足够蛋白质，皮肤会更容易拉伤且出现妊娠纹。因此要注意补充优质蛋白质（动物肉、蛋类、鱼类、坚果、豆类和奶类）来帮助改善肤质。

维生素C。维生素C可促进皮肤胶原蛋白生成，能辅助皮肤组织复原和细胞再生，多吃一些富含维生素C的食物能减少妊娠纹发生几率。维生素C含量高的食物包括橙子、木瓜、石榴、鲜枣、辣椒、猕猴桃、柑橘、芒果和一些深绿叶蔬菜。因为维生素C对热敏感，生吃或轻烹饪这些食物有助于最大程度获取维生素C。

锌。微量元素锌可促进结缔组织中的弹性蛋白形成，辅助预防妊娠纹。锌含量较高的食物有牡蛎、贻贝、食草类动物肉、蛋类、鱼、奶酪、豆类、全谷食物。

硅。硅能促进胶原蛋白形成，使皮肤更好保持水分。如果饮食里缺少硅，皮肤就会失去弹性，增加妊娠纹风险。孕期妇女补充足够的硅，可预防妊娠纹。燕麦是硅的最佳来源之一，香蕉、绿叶蔬菜、海藻、绿豆、草莓、荞麦片、芒果、芹菜、韮菜、芦笋、红萝卜等也不错。

健康脂肪。欧米伽3脂肪酸可预防和减少妊娠纹，保持皮肤润泽、柔软。欧米伽脂肪酸的最佳食物来源是油性鱼类（鳟鱼、鲑鱼、鳍鱼和沙丁鱼等），以及一些坚果。

茶多酚。茶多酚有很好抗氧化作用，能减缓胶原蛋白分解，帮助老化皮肤细胞再生。茶多酚在绿茶中含量较高，孕妇也可适当喝些淡绿茶。（明文）