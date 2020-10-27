国家卫健委：10月26日新增确诊病例16例 均为境外输入病例

人民网北京10月27日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（上海3例，陕西3例，河北2例，四川2例，北京1例，内蒙古1例，黑龙江1例，福建1例，山东1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者243人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例255例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3264例，累计治愈出院病例3009例，无死亡病例。

情况显示，截至10月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例264例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80928例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85826例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者852998人，尚在医学观察的密切接触者9485人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者50例（境外输入24例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者570例（境外输入405例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5899例。其中，香港特别行政区5303例（出院5050例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区550例（出院502例，死亡7例）。