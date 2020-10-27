数值“忽高忽低” 难道家里的血压计不准？

在临床中经常碰到这样的情况：高血压病人复诊时，测血压后抱怨说家里的血压计不准，出门的时候自己测是130/70 mmHg，在医院测是140/80 mmHg。是不是病人家用血压计不准呢？首先我们要了解一下自己的血压特点。

无论是否有高血压病，一天当中血压都是有波动的，绝大多数人群血压有两个峰值，第一个出现在清晨5点到8点左右，是一天中最高的血压时段；第二个高峰出现在傍晚4点到6点左右，较晨峰稍低些，其他时间血压多低于上述时段，在夜间达到最低，这种规律与体内的内分泌激素分泌峰正好吻合，夜间休息，体内交感神经休息、迷走神经活跃，血压较低。因此，一天中的血压正常昼夜差在10%-20%。如果昼夜差值不到10%、大于20%或昼低夜高都是不好的，也是动脉粥样硬化的危险因素。

或许大部分患者有这样的疑问：我们血压高，即便到了160/100 mmHg也没什么反应，为什么要治疗高血压呢？就像我们前面说的，高血压或血压曲线异常都是动脉粥样硬化的促发因素，而动脉粥样硬化可以导致冠心病、心肌梗死、脑卒中等致命疾病，所以高血压一定要治疗。

治疗方式首先是非药物治疗，即治疗性生活方式干预，包括：戒烟、限酒、限盐、规律运动、减重等健康生活方式。通过这样的控制，部分病人不需要服药就可以把血压控制在理想水平；还有一部分患者需要在此基础上应用药物治疗，无论服用哪种药物，一定要把血压控制在目标值以下。

老年高血压有其独特的特点：

1.血压以收缩压增高为主，舒张压不高甚至偏低，我们称为单纯收缩压高的高血压。

2.血压曲线不正常：血压波动大，一天中收缩压峰值可达180 mmHg，低的时候低至110 mmHg甚至更低；一年中血压也有波动，夏季血压偏低，甚至需要停用抗高血压的药物，但应密切监测，随季节变化要根据血压随时调整治疗方案。

3.易发生体位性低血压：由于身体调节功能差，体位变化后导致收缩压差异达20 mmHg或者以上，这种变化称为体位性低血压。由于血压变化快，可引起脑供血不足、头晕甚至跌倒。

4.影响血压的因素多：如失眠、活动后、服药时间等都可造成血压波动；因心功能不全、冠心病、前列腺增生等疾病而服用的药物可使血压下降；因关节痛、免疫性疾病或慢阻肺、肾性贫血等应用止痛药物、糖皮质激素、促红素等药物可使血压增高。因此，监测血压很重要，必要时应到医院进行咨询，调整治疗方案。

5.此外，还有白大衣性高血压。特指到医院测血压就高，而自测血压还不错；还有白天血压不高，晚上血压增高，就是反杓型血压曲线，这部分患者容易被漏诊。因此，要更强调家庭自测血压，并且做好记录供医生调药参考。

无论是电子血压计还是医用血压计，我们连续测量就发现几次测血压值都会不同，特别是有心律不齐的患者，正确的方法是要求静坐休息至少15分钟再测血压，两次测量要间隔5分钟以保证血压测量准确。测量姿势也很重要，推荐端坐位，右侧上臂血压，上臂与心脏基本同高。推荐品牌电子血压计，最好是测上臂的，定期更换电池，如果怀疑血压计不准确，可在就诊的时候带来与医用血压计做对比。

说了这么多就想告诉大家，血压有波动是正常的，血压计相对是准确的。如果存在多种疾病、服药较多，更要监测血压的变化，尽量选用“一箭双雕”的药物，减少药物应用种类，减少药物相互作用，改善总体预后。

文/刘琦 （北京同仁医院）