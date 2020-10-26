青少年及儿童中重度特应性皮炎治疗有了新选择

第三届中国国际进口博览会开幕在即，新冠疫情影响下，医疗器械及医药保健展区的创新医疗解决方案备受关注。赛诺菲将在第三届进博会上，为6岁以上的儿童及青少年中重度特应性皮炎患者带来治疗选择。

近30年来，中国过敏性疾病的发病率呈逐年增长趋势，已成为国人面临的巨大健康挑战。据世界变态反应组织（WAO）统计，过去30年间，过敏性疾病的发生率至少增加3倍，目前全球总患病率已达22%，而过敏也已被世界卫生组织（WHO）列为21世纪重点防治的三大疾病之一。在众多过敏炎症性免疫系统疾病中，由2型炎症反应引起的特应性皮炎，以其反复发作的剧烈瘙痒和皮疹等主要临床表现，不仅成为“皮肤-消化道-呼吸道”过敏进程的首发疾病，早期罹患特应性皮炎，也往往提示患者未来合并过敏性鼻炎、哮喘等其他2型炎症相关疾病风险更高。

特应性皮炎不但是皮肤病，更是系统性免疫性疾病。患者由于长期遭受剧烈瘙痒、严重皮损、睡眠中断等疾病负担困扰，严重影响生存质量，使其为非致命性疾病中疾病负担第一的皮肤病。《中国特应性皮炎患者生存状况调研结果》显示，过半数受访特应性皮炎患者的第一次确诊年龄小于20岁。

上海新华医院皮肤科主任姚志荣教授表示：“儿童特应性皮炎患病率高，以剧烈瘙痒、皮疹反复发作和睡眠障碍为主要临床表现。流行病学调查显示，早年罹患特应性皮炎，常预示未来其他过敏症发生风险更高，主要表现为从婴幼儿湿疹、食物过敏，逐渐发展为过敏性鼻炎、过敏性哮喘。儿童处于成长关键期，特应性皮炎若控制不佳，将严重影响患儿及其家庭的生活质量。”

赛诺菲特药全球事业部中国区总经理王柏康表示：“作为连续三年积极参与进博会的跨国药企，我们有幸见证了中国政府对医疗创新的大力推动，以及对加速新药上市和提升药物可及性的坚实举措。不断刷新的‘中国速度’，鼓舞着我们将全球 ‘同类首创，同类最佳’创新药加快引入中国。今年的进博会，我们不仅将中重度特应性皮炎适应症拓展到了儿童及青少年，还将聚焦肿瘤、神经科学和罕见病领域等缺乏有效治疗方式的疾病领域，希望为这些困境中的患者带来革命性治疗方式和生命的新希望。”