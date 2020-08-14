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临床诊断率低  治疗手段满意度低

对特应性皮炎应给予更多关注

武文龙

2020年08月14日09:20 来源：人民网－人民日报海外版

　　中重度特应性皮炎是一种难治性、复发性、炎症性皮肤病，以反复发作的剧烈瘙痒和皮疹为主要临床表现，患者常合并过敏性鼻炎、哮喘等其他特应性疾病。相关数据显示，中国特应性皮炎患病人数约上千万，由剧烈瘙痒引起的睡眠缺失及心理问题严重影响着患者生活质量。

　　近日，首部《中国特应性皮炎患者生存状况调研报告》正式发布。此次调研通过互联网调查问卷的形式进行，针对疾病特点、诊疗现状、心理负担、经济负担等多个维度，由临床学会、研究机构和患者组织等多方参与。

　　作为此次调研项目的发起人之一，中华医学会皮肤性病学分会第十三届主任委员、北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授表示，目前，医生和患者都对现有治疗手段满意度偏低，反复就诊也为这些患者带来沉重的医疗负担。报告中显示：75.7%的医生对现有治疗方案不满意，认为现有治疗方案的治疗效果差及不良反应多。

　　“虽然特应性皮炎在临床上是很常见的皮肤病，但过去我国医生对其认知却不够完善，临床诊断率也相对较低。国际调查显示，特应性皮炎在非致命性皮肤疾病中疾病负担位列第一。”张建中说。缺乏安全有效且可长期使用的治疗手段是这类患者面临的一大难题，目前治疗方法以外部用药如局部外用糖皮质激素、口服糖皮质激素和免疫抑制剂为主，但是口服糖皮质激素和免疫抑制剂治疗是一把双刃剑，长期用药可能会带来副反应，临床仍缺乏有效且安全的手段。同时，特应性皮炎严重影响患者心理，部分中重度特应性皮炎患者有过自杀念头和实施过自杀行为。报告显示：1.6%的患者认为自己没有吸引力，缺乏自信；19.5%的患者为此感到羞耻，还有16.8%的患者认为生活没有希望。

　　专家表示，社会更应给予特应性皮炎患者更多的心理关怀，减轻患者的精神负担，同时还应加强大众的健康教育，减少对特应性皮炎患者的歧视。

(责编：许心怡、崔元苑)


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