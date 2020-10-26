提升HIV创新药物可及性 为感染者“保驾护航”

艾滋病（AIDS），曾经是最令人恐惧的疾病之一，世界卫生组织将其列为全球十大健康威胁之一。再加上其被妖魔化的传染性和随之而来的歧视，统治着大多数人对它的认知。

事实上，随着医学水平的不断发展，人类正在不断突破这个曾经闻之色变的医学难题，艾滋病病毒（HIV）已经从过去的“世纪瘟疫”逐渐变为像高血压、糖尿病一样可防可控的慢性病。如今的感染者若能被早期发现并进行规范有效的药物治疗，完全可以像正常人一样生活。

1987年，人类抗击HIV的第一个武器——核苷类反转录酶抑制剂通过快速审评在美国获批上市，成为第一个抗反转录病毒药物，首次给HIV感染者带来生存的希望。然而，人们很快发现，仅靠单一的药物并不能解决HIV感染的问题。症状一度得到控制的感染者，血液里的病毒水平很快就重新上升，而且病毒还会发生突变，以抵抗药物作用。

对此，首都医科大学附属北京佑安医院药学部副主任朱晓虹介绍：“HIV感染者需严格遵循’依从性原则’，即每天需要定时且终身服用药物来抑制体内的病毒。相比多片剂方案，复方单片剂药物体积更小，服药更简便，能够提供更好的依从性。”

自2014年以来，全球一直在努力实现联合国艾滋病规划署确定的90-90-90目标 。随着科学的不断进步，感染者已经不再满足于病毒抑制的治疗目标，越来越多人对生活质量提出了更高的要求，想要更好地回归正常，回归工作。因此，国际和国内的专家学者呼吁将“确保90%的病毒载量抑制者具有良好的生活质量”纳入控制艾滋病的第四个“90”目标。

陆军军医大学(第三军医大学)第一附属医院全军感染病研究所所长、中华医学会医学病毒学分会副主任委员毛青教授分享道：“HIV感染的治疗目标是最大限度地抑制病毒复制，长期把病毒控制在低检测线以下，以保存和恢复感染者免疫功能，从而降低艾滋病相关发病率和传染率。与此同时，过往研究显示，药物不良反应与HIV感染者的生活质量、生理健康与心理健康评分呈显著的负相关，选用安全性更高、不良反应更少的药物，可有效提升感染者生活质量。此外，药物的不良反应也可影响感染者依从性与耐药性，对长期治疗的成功率至关重要。“

专家表示，当前我国抗病毒治疗是免费方案、自费方案和医保支付的“三驾马车”的支付模式来保障药物可及性。国家免费药已经能够满足最基本的临床需求，但创新治疗药物在疗效、安全性、耐药性和药物依从性等方面具有极大的优势，只是药物的价格一度成为HIV感染者更换治疗方案的阻碍。2020年1月1日开始，最新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》已经正式启用，HIV单片复方制剂治疗药物进入了2019国家医保目录。对需终生服药的HIV感染者来说，极大缓解了感染者长期治疗的经济压力，为HIV感染者长期规范治疗提供有力保障。