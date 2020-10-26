携手前爱马仕创意总监 波司登“新一代“羽绒服发布在即

波司登今日正式宣布与爱马仕黄金时代缔造者让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）合作，于10月28日发布“新一代羽绒服”系列，这是继2019年高缇耶选择波司登作为首次深度合作的中国服装品牌之后，波司登与高缇耶的第二次深度合作。

据悉，本次合作源于波司登希望能在这个特殊的冬天带给大家多一层温暖和防护，对此，高缇耶与波司登怀着共同的心愿，且基于双方去年愉快的合作经历，于是一拍即合，波司登“新一代羽绒服“系列应运而生。

2019年，高缇耶选择波司登作为首次深度合作的中国服装品牌，推出了首个高定羽绒服系列。今年，高缇耶再次与波司登联手呈现“新一代羽绒服”。高缇耶称：“去年的合作让我非常开心和惊艳，波司登对羽绒服的专注，对品质的高要求和对工艺的专注研究，让我印象深刻，只有波司登才能够帮我实现更多的创意，将我的设计转化为现实。有意思的是，我和波司登很投缘，因为我们都在各自的领域坚持了44年。”

波司登希望通过羽绒服工艺、面料、制作及设计等方面创新升级，给予人们在寒冷的季节多一层温暖和防护。高缇耶回应说：“我认为波司登是一个有爱又有使命感的品牌。”

据悉，本季的“新一代羽绒服”分为三大系列，高缇耶在波司登精湛的羽绒服制作工艺上，融入了自己的设计风格。“‘新一代羽绒服’延续了我以往设计的经典元素，比如鱼骨腰封、镂空、海军元素等，也有很多大胆的颠覆和创新，同时将时装与羽绒服结合就非常具有挑战性，但是我们很好的完成了，并且非常成功。”高缇耶说，“新一代羽绒服”不仅在设计美学上做了升级，在版型上也参考了百万版型库，打造出更适合亚洲人穿着的羽绒服版型；在面料的选择和产品的生产工艺方面，与以往有很大创新。工艺方面，采用了直充绒工艺，用无缝压胶代替传统缝制工艺，使羽绒服保暖性更佳。同时还创新采用了纳米抗菌面料，在这个冬天为大家增添多一层防护。高缇耶系列产品的面料还兼具防风、防雨的性能，四面的弹力性更能带来舒适的穿着体验。