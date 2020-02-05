波司登向抗疫一线人员捐赠15万件的羽绒服

面对新型冠状病毒肺炎疫情，社会各界企业及爱心人士，众志成城，共度时艰。2月4日，羽绒服品牌波司登表示，将捐赠15万件总价值3亿的羽绒服，送给包括湖北武汉在内的疫情较严重、气温较低的全国各大省市抗疫一线工作人员，助力一线工作团队打赢疫情防控阻击战。

本次疫情牵动着亿万人民的心。据“抗疫”一线工作者反馈，时下正处于疫情控制的关键时期，医院因疫情控制需要暂时关闭空调，加之新年伊始的倒春寒，特别是湖北地区，最低气温已接近0度，身处防疫一线的工作者们在辛劳工作的同时仍需抵御寒冷的侵袭，御寒保障刻不容缓。羽绒服成为紧缺的“抗疫”必需物资。

据了解，在湖北火神山、雷神山医院的建设过程中，建设者们日夜兼程奋战的同时也面临着倒春寒的困扰，波司登立刻响应，紧急调配，目前第一批捐赠物资已全部顺利到达。

波司登方面表示，此次捐赠的羽绒服，已联系上部分需捐赠医院。公司也希望奋战在疫情一线有需求的组织和单位，直接与其沟通羽绒服捐赠需求，将以最快速度将羽绒服送到一线。