波司登入选第二批江苏省工业设计研究院培育名单

5月28日，江苏省工业和信息化厅公布第二批列入江苏省工业设计研究院培育名单的6家企业，波司登羽绒服装有限公司经企业自愿申报、地方推荐、专家评审等程序名列其中，成为常熟市入选培育名单的企业。

为提升全省工业设计基础研究水平和公共服务能力，根据《江苏省工业设计高质量发展三年行动计划（2019-2021）》和《关于开展2020年度江苏省重点领域工业设计研究院创建的通知》，省工信厅面向工程机械、高端装备、新型医疗器械、高端纺织及日用消费品等重点领域，组织创建国家级、省级工业设计研究院。

此次波司登创建的江苏省高端纺织领域工业设计研究院（下文简称“工业设计研究院”），依托企业的影响力和号召力，以及国家级工业设计中心、博士后科研工作站等创新资源，汇集整合政府、行业协会、企业、高等院校等各方资源，探索上下游价值链协同参与研发的机制体制，创建高水平的具有国际风尚的省级特色工业设计研究院。

工业设计研究院以“市场化手段+应用牵引”的形式组建专业团队，形成了一支以工业设计及研发技术人员为主的设计研发团队。致力于攻克和掌握一批行业的关键共性技术和前沿技术，主攻方向包括流行趋势研究、服装设计及生产工艺、功能面料及羽绒研究、羽绒服装及制品标准研究、成果转化及产业合作对接等方面。同时，广泛开展行业信息、研发设计、基础研究、人才培养、科技创新、产业对接、创业服务、交流合作、设计成果转移交易等服务，探索工业设计科研成果转化和产业协同创新的新模式。

据了解，下一步各地将加强省级工业设计研究院培育名单培育辅导，及时跟踪了解创建进展情况，帮助企业解决创建中存在的困难与问题，对已具备省级工业设计研究院验收条件，指导做好相关验收准备工作。对于创建成熟达到验收标准的培育对象，省工信厅将适时组织专家进行评估验收，对通过验收的授予“江苏省工业设计研究院”。