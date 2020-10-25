血液黏稠不等于高血脂

主讲人：上海市第六人民医院心脏内科主任医师 陆志刚

日常生活中，我们经常发现一些人饭后容易犯困，他们大多体型较胖，平时运动较少，如果进行化验检查，大多会发现血液黏稠度高。相信很多人都听说过血液黏稠，但未必知道血液黏稠究竟是什么，甚至不少人认为血液黏稠就是血脂高了。事实真的是这样吗？

血液黏稠属于血液流变学的范畴，通过对血液黏度、红细胞变形与聚集、血小板聚集、纤维蛋白原等的测定，预测某些疾病发生的可能性。全血黏度的测量是反映血液流动特性的一个宏观指标，当血液黏度增高时，血液流动受阻，红细胞变形能力下降、聚集性增高，使血液流入微小血管和毛细血管的流量减少，通过能力降低，导致人出现老想睡觉等现象，严重者还会导致脑梗死等突发疾病。

血脂是存在于血浆中的中性脂肪，包括甘油三酯、胆固醇等。而脂肪合成是肥胖的物质基础，所以当每日进食的热量超过消耗所需的能量时，这些热量除以肝糖原或肌糖原的形式贮存外，几乎都会完全转换成脂肪的形式贮存起来。由此可见，肥胖与血脂水平是密切相关的。因此，血液黏稠可能是高血脂导致的，但决定血液黏稠度的并不只有血脂一个因素，而是好几个因素共同作用的结果。

血液到底是怎样变黏稠的？人体的血液好像包容了许多物质的一种特殊液体。假如我们拿水溶液来解释，也许更能说明问题。如某一种溶解了许多物质的水溶液，其中组成溶液的任何一种物质增加了，都会使水溶液的浓度加大，变得更“稠”。如果溶解物质的量没有变，但水少了，浓度也会加大。因此，对于血液来说，不仅血脂高了，血液黏稠度会增加，血液中的血小板多了、血糖高了，或出现了其他异常的大分子物质，血液黏稠度都会升高；水少了，血液黏稠度也会升高。所以说，不能简单地把血液黏稠与高血脂划等号。

血液黏稠与血浆、血细胞、血管等发生异常有关，而这些异常的发生，又与不良的生活习惯脱不了干系，如过度吸烟、饮酒可致血液黏稠度高，所以喜好烟酒的中老年人，早晨起床后和晚上就寝前，应喝上一大杯白开水，以降低血液黏稠度，平时还可多喝茶，最好戒烟限酒。生活不规律，长时间精神紧张或心理压力过重，也容易导致血液黏稠度高，故平时应养成良好的生活习惯，保持心情愉快。此外，散步、快走、慢跑、太极拳等“温和运动”，有助于加速内脂质代谢，降低血液黏稠度。平时饭菜宜清淡，多吃些粗粮、绿叶蔬菜和瓜果，如黄豆、黑豆、玉米、燕麦、生姜、大蒜、洋葱、香菇、山楂、苹果等。这些食品有降血脂、抑制血小板聚集、防止血栓形成的作用。动物脂肪（特别是内脏）和甜食会增加血液黏稠度，故宜少食为佳。

需提醒的是，血黏度的化验受影响因素较多，检查结果存在不确定性。现在临床上对于中年以上人群一般还是以血脂全套检查为准，尤其对于患有高血压、高血脂、高血糖这些具有心脑血管危险因素的患者，最好每年进行一次血脂全套检查。▲