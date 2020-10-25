总熬夜损伤牙齿
空军军医大学口腔医院口腔预防科教授 轩 昆 □主治医师 郭 静 班晶浩
如今，人们的夜生活越来越丰富，很多工作压力大的年轻人结束白天的工作后，希望尽可能利用短暂的夜间时段娱乐放松。于是，熬夜成了非常普遍的现象。熬夜的危害有很多，其中一点常被大家忽视，那就是损害口腔健康。
唾液分泌减少，导致口干口臭。长期熬夜会使唾液分泌减少，出现口干症状。唾液有清洁口腔的作用，分泌减少会使口腔卫生变差、食物残渣堆积，细菌尤其是厌氧菌大量繁殖，导致口臭。由于唾液含有一定的杀菌成分，当其分泌减少时，还会带来龋齿、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病。
频吃零食夜宵，加重口腔炎症。长期熬夜会导致机体抵抗力下降，若口腔本来就有炎症，病情会变得严重，更有甚者会出现急性疼痛，如智齿冠周炎患者。人在熬夜时难免通过零食、夜宵补充体力，如不注意清洁就睡觉，酸性物质和细菌，会造成牙齿龋坏和牙龈炎症。
因此， 口腔医生同样建议大家不要熬夜。一旦熬夜，需要注重口腔卫生的护理。1.选择有抑菌功能的牙膏，在刷牙的基础上加用非处方漱口水，进一步降低口腔内的细菌量，预防牙龈炎和龋齿。2.多清洁一次牙齿。熬夜睡觉前务必刷牙，并使用牙线清洁牙缝和食物残渣。3.多喝清水，少喝浓茶、酒类。4.发现口腔问题及时治疗。▲
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