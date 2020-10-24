跑步比久坐更伤膝盖？好多人都错了
关节炎，最常见慢性病之一，被定义为头号致残性疾病，我国约有1.2亿人患有骨关节炎，几乎每10人中就有一个，而且关节炎发病呈年轻化趋势。近年来不断有关于日走万步伤膝盖、夜跑伤关节的说法，很多人不敢过度运动，就怕伤了膝盖！真的是这样吗？
美国《骨科与运动物理治疗杂志》曾发表一篇研究文章讲到：“健身跑的人们关节炎发生率仅3.5%，而选择静息生活方式、久坐不动人群的关节炎发生率却为10.2%，竞技体育的赛跑者的关节炎发生率13.3%。结论是：久坐比跑步更伤膝。”看到这个数据，你是不是颇感意外？原来每天坐着刷微信，坐着看电视，坐着吃饭，坐着看报，坐着打牌……更加对膝盖不好！
久坐为什么更伤膝盖？原因很简单，我们通过运动刺激可以使膝盖内的关节滑液在关节内流动，帮助膝盖关节更好地活动，还能提供营养物质。久坐的时候，会导致下肢血液循环不良，代谢减慢，关节腔滑液分泌减少，增加了下肢关节损伤的风险，并且膝盖和髋部的关节炎风险将提高。
如今关节炎患者已经越来越年轻化，不正确的运动方式以及忽视运动损伤是主要原因，平日长时间坐在办公桌前工作的人，在集中运动前要先做好热身，尽量不给身体带来不必要的损伤。如果出现关节的不适症状，一定要及时就医，排查病因，以免造成无法挽回的伤害。
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