世卫组织：中国结核病死亡率首次降至30个高负担国家的末位

人民网北京10月23日电 国际防痨协会第51届全球肺部健康大会日前召开。世界卫生组织发布2020年度结核病报告。中国新发患者数约占全球的8.4%，约83.3万，居全球第三位，仅次于印度和印度尼西亚。中国的结核病死亡数估算为3.1万，结核病死亡率为2.2/10万，结核病死亡率首次降至30个高负担国家的末位。

这一报告是全球领域结核病疫情及防治状况的最权威报告，也是评估联合国宏观战略“全球可持续发展目标”中结核病防治目标的基础。报告估计2019年全球新发结核病患者仍有约1000万，其中32%为女性，12%为15岁以下儿童，全球因结核死亡患者约141万（包括约21万合并HIV感染患者），这些数据与2018年相比几乎没有改变或改变极小。

30个结核病高负担国家的新发患者数依然占到了全球患者数的86%，其中印度（26%）、印度尼西亚（8.5%）、中国（8.4%）、菲律宾（6.0%）、巴基斯坦（5.7%）、尼日利亚（4.4%）、孟加拉国（3.6%）和南非（3.6%）等8个国家的新发患者约占全球患者数的2/3。

中国新发患者数约占全球的8.4%，约83.3万，居全球第三位，仅次于印度和印度尼西亚。中国估算结核病发病率为58/10万（2018年61/10万），在30个结核病高负担国家中估算结核病发病率排第28位，高于俄罗斯（50/10万）和巴西（46/10万）。

2019年全球约有近50万结核病患者对利福平产生耐药，其中78%为耐多药结核病（即同时对利福平和异烟肼这两种最核心的一线抗结核药物耐药，将更加难以治愈）。估计中国新发利福平耐药患者数约占全球的14%，约6.5万例，仅次于印度。

世卫组织全球结核规划司司长TEREZA KASAEVA博士称，全球结核病防治经费进一步提高，几乎已达2006年的两倍，尤其是以金砖国家为代表的一些国家几乎实现了全部依靠国内资金。

本次全球结核病年度报告还特别评估了新冠肺炎（COVID-19）大流行对结核病防治的影响。新冠肺炎大流行有可能逆转最近在减轻全球结核病负担方面取得的进展。根据模型估算的结果，如果卫生服务受到干扰，发现和治疗的结核病患者人数在3个月内下降25-50%，则全球结核病死亡人数就可能增加约20-40万。在印度、印度尼西亚、菲律宾和南非这4个结核病病例占全球44%的国家中，报告的结核病确诊人数在2020年1月至6月间出现大幅下降，其中印度、印度尼西亚和菲律宾的下降幅度达到25-30%。中国自1月末受新冠影响也导致结核患者发现数暂时下滑，但仅约2个月即已恢复疫情前正常水平。

北京胸科医院副院长李亮介绍，在青岛事件之前，全国还没有出现过这种结核病人合并新冠的。4、5月份我们做过全国的一个结核病医院调查，80多家结核病医院，其中接近80%都是新冠定点的治疗单位，大概收治新冠床位是1万张左右，医院里没有出现一个结核病人合并新冠的情况。他呼吁，要重视新冠突发传染病对全球公共卫生的威胁，但同时不要忘了旧的传染病，结核病长期威胁人类，还需要加大或者加大重视程度。

世卫组织呼吁全球各国继续加强政府承诺，促进多领域多部门合作，推进患者尤其是耐多药患者发现，加速采用新诊断工具和新治疗方案，促进感染者接受预防性服药，增加投入，重视科学研究并应对歧视，共同尽最大努力以帮助结核患者，实现联合国高级会议设定的2022年目标。（王君平）