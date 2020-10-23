王德：医生本身就是一味改善医学服务的良药

2020年10月16日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动·湖北站于武汉市举办。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导以及多位医疗专家参加会议。在党建和宣传工作能力提升专场中，中国医师协会、《中国医学人文杂志》社长、中国医师学会人文医学委员会副总干事王德，通过主题演讲介绍了医学人文在当代医疗体系的重要性。

王德表示，一个完善的医疗系统应该包括四个方面：医务人员具有人文精神，医院管理以医务人员为中心，医患互相理解和良好的社会人文生态。“医生本身就是一味药。”王德解释到，医学服务的对象是有思想、有情感的人，医院服务的好坏直接影响到病人的就医体验和就医感受，医生如果缺乏人文关怀，就会产生副作用，影响医患关系。

“医院的医学人文是医院高质量发展的重要核心之一。” 王德强调到，在提升医院医疗服务能力时同样不可忽视文化氛围建设。 “社会经济发展较快，医疗发展相对滞后，部分管理政策不能满足人民日益增长的医疗需求，医患矛盾、医疗纠纷时有发生。”王德认为，面对医疗公平性、医疗市场化等问题，必须审慎思考医学目的和宗旨。

目前医学界对医学人文的探讨正日益活跃和深入，王德从伦理学、文学、叙事医学、医学哲学、医学心理学、医学人类学、健康传播学等视角阐释了医学人文的内涵与外延。“医学人文具有交叉学科特点和很强的实践意义。”王德介绍称，患者关怀、医学生职业发展、医学继续教育、群体健康等都是亟需关注的重要课题。

“观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下。”王德在演讲中谈到，医学之目的本来就是帮助别人，救死扶伤，医学人文是尊重生命、关爱生命、平等仁爱思想。所以，王德提倡医务工作者多关注病人的心理感受和社会环境。“医务人员不能片面希望患者都有能力理解医学知识。”王德补充到，在临床实践中，医务人员还应善于聆听和观察感受病人的实际需求。

“良好的医学人文素养有助于增强对本职工作的认同感，增强对患者的同情和责任心。”演讲最后王德总结到，批判思考行医方式、互相尊重、理解医疗政策、体会患者心理、实现更融洽的交流和沟通都是医学人文的重要任务，在现代医学迅速发展的大背景下，更应当重新审视人文在医学中的价值。