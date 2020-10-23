姚尚龙：加强县级医院麻醉和重症医学科能力建设

2020年10月16日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动湖北站在武汉市举办。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导以及多位医疗专家参加会议。

会上，国家卫健委麻醉学能力建设和继续教育专委会主任委员姚尚龙发表了“县级医院麻醉和重症医学科能力建设”的主旨演讲，主要就麻醉和重症在灾害医学中的价值、县级医院麻醉和重症能力现状以及如何加强麻醉和重症能力建设三个方面进行重点阐述。

“麻醉从诞生起，就为了提高医疗质量、加强医疗安全，造福于人类。无论是在战争还是在突发公共卫生事件，自然灾害，事故灾害中等等，都有麻醉医生的身影。”姚尚龙介绍说，很多基层医院麻醉医生在需要做重症医生的时候都能够义无反顾地站出来做好工作。此次在新冠肺炎疫情中，麻醉和重症作为疫情期间表现较好的学科，得到了高度重视。

县级医院作为县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，能力建设很重要。姚尚龙在谈到县级医院麻醉和重症能力现状时指出，国家卫健委对县级医院能力建设做了调研，发现县级医院目前存在问题是发展不平衡、不充分。其中包括麻醉科人力资源数量不足、应急储备不够、行政管理较混乱，学科重视度不够等等。因此，姚尚龙认为，加强县级医院麻醉和重症医学科能力建设，对每个医院至关重要。

姚尚龙同时表示，国家卫健委十分注重学科能力建设，专门成立卫生部能力建设和继续教育中心，一手抓质量，一手抓以提升医疗技术为核心的专科能力建设。据了解，麻醉已经成为数字化医疗的主导学科，是医疗安全的关键学科，工作效率的枢纽学科，协调关系的中心学科。姚尚龙表示，随着医学的发展，麻醉不仅仅是关注病人麻得过去醒得过来，更重要的是麻醉让更多病人享受数字化医疗。

“提升麻醉核心能力，完善生物功能的调控，加强临床危急状态的应变处置，开展舒适化医疗日间手术管理，需要我们共同努力。”姚尚龙说到，希望县级医院完善协调各临床科室关系，加强设备投入，让麻醉学能够真正为生命保驾，为健康护航。