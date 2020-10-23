北京10月22日无新增报告新冠肺炎确诊病例

人民网北京10月23日电 据健康北京官微消息，10月22日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院1例，为10月11日报告从巴基斯坦抵京的境外输入确诊病例。

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