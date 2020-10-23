“十一”期间，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦深入云南、湖南、广西等贫困山区的中药材种植基地，在田间地头、深山老林进行网络直播，普及中药材生态种植知识，为云木香、云当归、黄精等道地药材“把脉会诊”。近年来，他带领团队通过实地调查，完成了100多种道地药材优质产区分布区划，推荐了265种贫困地区适宜种植的中药材，发布了我国第一部《道地药材标准汇编》，探索出一条脱贫攻坚与绿色发展相结合的道路。

深度贫困地区，往往也是生态脆弱地区。根据全国中药资源普查结果，深度贫困地区是中药资源种类丰富的地区，中药材是农村贫困人口种植业收入的重要来源。然而，由于多数中药材栽培历史较短，农民没有种植中药材的经验，往往用种粮食、种蔬菜、种瓜果的方式种中药，过分追求产量，造成高产低质。

“不向农田抢地，不与草虫为敌，不惧山高林密，不负山青水绿”，这是中药材生态种植的核心理念。2019年《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》强调，推行中药材生态种植、野生抚育和仿生栽培。此举对于提升中药材质量、保障生态环境具有重要意义。

我国贫困地区多是中西部丘陵山地，地质状况复杂，土壤肥力不高，而大部分中药材对种植地的土壤肥力等要求不高。由于中药材通常是多年生植物，即使在丘陵或平原地带，也多栽培在山坡或贫瘠的土地上，可以有效避免“与粮争地”。我国贫困地区农业基础设施薄弱，在以现代化、规模化、机械化为特征的大农业生产方面不具备优势。而中药材种植通常规模较小，宜于开展精细耕作，尤其在野生抚育、仿野生栽培等方面独具优势。

有人担心，种植中药材不除杂草，草就会抢走土壤里的养分。其实，杂草可以保温保墒，为中药材的幼苗生长提供小环境，增加土壤微生物的多样性，活化土壤的矿质元素。中药材遇到杂草，就会使劲往地下长，与杂草争抢养分，其根部反而会长得更好。对于大量以根或根茎入药的中药材来说，杂草的竞争可能会造成中药材品质和产量的双提高。中药材生态种植强调“拟境栽培”，即一种野生药材在哪种环境长得好，就模拟哪种环境使其生长，遵循自然本来面目，不采用化肥农药，不刻意除虫除草，追求“天地人药合一”的目标。

道地药材生长具有“逆境效应”。越是环境恶劣的地方，中药材品质往往越好。很多中药材都生长在山高路远、气候极端的地区，或林草密布，或土壤贫瘠，或干旱少雨，或阴暗潮湿。中药所含有效成分通常为次生代谢产物，而对于植物而言，次生代谢产物是植物保护素。在环境胁迫下，植物通过释放次生代谢产物来抑制其他植物的生长，以提高自身的竞争能力。因此，恶劣环境反而能刺激植物次生代谢产物的积累，更有助于中药材道地性的形成。这就是“顺境出产量，逆境出品质”的道理。

习近平总书记强调：“人不负青山，青山定不负人。”生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。产业发展和生态环境保护良性互动，一个重要前提是尊重自然规律。生态脆弱的贫困地区，充分利用自然条件，通过推广生态种植技术，因地制宜发展中药材产业，不仅不会破坏生态环境，还能种出优质道地药材。不少地方通过推广中药材间套作栽培、轮作栽培、林下栽培、仿野生栽培等系列生态种植模式，构建中药材资源节约、环境友好的生态栽培方式，促进了中药材生产与生态协调发展。

中医药是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源。中药材是中医药的物质基础，中药材质量是保障中医临床疗效的关键。希望更多地区推广中药材生态种植，让道地药材与绿水青山同在，实现脱贫攻坚和绿色发展的双赢。

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 19 版）