国家卫健委：10月22日新增确诊病例18例 均为境外输入病例

人民网北京10月23日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例（上海9例，福建7例，重庆2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者804人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例237例（其中重症病例2例），现有疑似病例7例。累计确诊病例3185例，累计治愈出院病例2948例，无死亡病例。

情况显示，截至10月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例248例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80865例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85747例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者848666人，尚在医学观察的密切接触者8118人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者403例（境外输入402例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5874例。其中，香港特别行政区5280例（出院5019例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区548例（出院497例，死亡7例）。