直播预告：世界银屑病日 关爱银屑病 注重综合评估与综合防治

银屑病因皮肤上会出现红肿、皮屑，远看如牛皮干燥，因而被称为“牛皮癣”。虽然银屑病是一种免疫炎症性皮肤病，但是对患者的身体和心理健康都会产生极大的负面影响，这种免疫性炎症也容易破坏内脏，产生银屑病关节炎、眼葡萄膜炎和肠道炎症等等。

对于银屑病的治疗需要经过系统的评估才能给出精准的治疗建议，那么银屑病系统评估的标准是什么？后续治疗需要哪些方法呢？

2020年10月23日（周五）15:30—16:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院皮肤科与性病主任医师张晓艳来到直播间，和大家分享关于银屑病综合评估及综合治疗的相关内容，欢迎大家收看！

专家介绍

张晓艳，中日友好医院皮肤科主任医师，皮肤健康研究所副所长，北京大学医学部博士/教授/博士生导师。美国霍普金斯医院、宾夕法尼亚大学医学院及加州大学旧金山医学院皮肤科访问学者。

近年主持“银屑病相关”的国家自然科学基金等省部级以上课题7项，发表论文90余篇，SCI收录18篇，获学术奖励多项，培养博硕研究生35名。为提高银屑病防治水平，多次申办与主持国家级继续教育项目“国际银屑病学术论坛”、“银屑病学术论坛”等。为河北滦南、广西崇左、贵州纳雍、北京延庆多个乡镇的基层医生，开展银屑病防治讲座10余次。

兼任中国女医师协会皮肤科医师分会常委,中华预防医学会皮肤病与性病控制预防分会委员,北京医学会皮肤病分会委员,中国海协会风湿免疫分会银屑病关节炎学组副组长,北京市科委科技奖评委,《实用皮肤科杂志》编委,中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会主任及全国社区医疗服务志愿团团长,国家药监局化妆品评审专家,中国保健协会科普教育分会副会长等。

荣获”中国好医生”,”德技双馨‘人民好医生’”,“北京优秀中青年医师”,“第七届全国道德模范”,“‘时代楷模’北京榜样优秀群体成员”,“北京榜样”,“第六届首都道德模范”等。

擅长：

银屑病防治；激光美容治疗；皮肤疑难病与皮肤肿瘤。

银屑病的危害

由于免疫系统失调，银屑病的皮肤持续发炎及增生，引发鳞屑，导致皮肤红痒，很多人会把银屑病和湿疹混淆。

银屑病的边界一般比湿疹清晰，病情严重还会影响内脏和关节，对患者生活造成极大不便。此外，还极易伴发代谢问题，增加高胆固醇、高血压、高血糖和体重“四高”的风险，增加中风和心脏病机会。

而由于银屑病给患者外貌造成的伤害，使他们心情抑郁，丧失自信，曾有研究指出，银屑病患者患抑郁的风险高于普通人。

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