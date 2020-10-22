拍牙片，有必要吗？
很多人不理解，为什么去口腔医院检查牙齿还要拍牙片呢?张开嘴，就一目了然了，为什么还要那么折腾？也有的人担心拍牙片的辐射太大，会对身体产生不良影响。
事实上，想要对症下药，避免医生误诊，在医学上，牙片是必须要拍摄的，只要辐射剂量在一定范围内则不会对人体造成伤害。
1.牙片是牙医的透视眼
隐藏在牙龈下方的疾病，医生光凭肉眼是无法看到的，但却可以通过牙片，清晰地看到牙根与神经的距离。清楚确定拔牙是不是有风险，根管治疗是不是做到位，缺牙位置是否有未拔除的残根，种牙位置是否正确等。拍片，是为了科学诊断，避免误诊，避免盲操作，所以正规的口腔医院都会要求患者在治疗前拍牙片，提高医生诊断的准确性和成功率。
2.牙片不同作用不同
具体需要拍哪种片子，一般根据牙齿情况而定，片子一般分为：①全景片，全口牙齿情况；②小牙片，单拍1-2颗牙齿，主要用于根管治疗及微小隐患的查明；③口腔CBCT，医生可360度旋转查看口腔状况，不遗漏任何一个角落，主要用于缺牙、种牙等；④头颅侧位、正位片，主要用于牙齿正畸，便于医生从不同角度观察牙齿的整体情况。
3.牙片辐射小且有铅衣护体
国际放射防护委员会建议，一般人辐射限值一年不超过5毫西弗（即5000微西弗）而拍一张牙片为0.0001毫西弗。也就是说拍20张牙片才相当于拍1张胸片，一年要拍约42-1000张牙片才能达到限值，并且每次拍摄牙片，工作人员都会为患者穿上铅衣，大大减少辐射。
温馨提示：孕妇尽量避免拍片。必须拍片时，应给孕妇腹穿上铅制的防护衣或防护裙，防止射线照射腹部。
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