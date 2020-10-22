青岛：所有进口冷链产品每件必检

新华社青岛10月20日电（记者张旭东）青岛市政府办公厅相关负责人20日表示，青岛将对所有进口冷链产品每件必检，对在港口等口岸区域和冷库等场所从事进口冷链食品装卸、搬运、运输等工作的人员，每3至5天进行一次核酸检测。

青岛市政府办公厅副主任陈万胜在20日举行的新闻发布会上介绍，青岛市将对在港口等口岸区域和冷库等场所从事进口冷链食品装卸、搬运、运输等相关人员，每3至5天进行一次核酸检测。如果连续从事相关工作超过5天，则每5天进行一次核酸检测。对于其他直接接触进口冷链食品的从业人员，每7天进行一次核酸检测。

“上述人员在完成进口冷链食品相关作业后、检测结果出来前，要实行封闭管理，在指定区域休息。”陈万胜说，青岛将对所有进口冷链产品每件必检，同时加大对相关环境的核酸检测力度。

青岛市要求，凡购进进口冷冻冷藏食品的一级批发商，须于购进食品到达市区前24小时向目的地市场监管部门进行报备；进口畜禽肉类食品应具备新冠病毒核酸检测的相关证明后，才能够进厂进行生产。

中国疾病预防控制中心近日对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到新冠活病毒。这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到新冠活病毒，并证实接触新冠活病毒污染的外包装可导致感染。