“群体免疫论”不科学也不道德

全球新冠确诊病例数已突破4000万，疫情仍在多国肆虐蔓延。与此同时，鼓励病毒在人群中自然传播的所谓“群体免疫”论调却在一些国家再次抬头。但无论从科学依据、伦理道德还是从历史经验来看，“群体免疫”这种消极抗疫的做法都无异于掩耳盗铃，其本质是罔顾生命，既不科学，更不道德。

群体免疫是一种用于疫苗接种的概念，即人群中通过接种疫苗、对某种传染病产生免疫力的群体所占比例达到阈值，就可以使其他没有免疫力的个体因此受到保护而不被传染。必须强调的是，群体免疫是通过保护人们不受病毒感染，而不是让他们暴露于病毒中，来实现的。显然，消极抗疫的“群体免疫”不科学。

世卫组织总干事谭德塞强调，在人类公共卫生史上，所谓“群体免疫”从未被用作应对疫情暴发的一种策略，更不要说大流行病了，通过所谓“群体免疫”抗击疫情无论从科学和伦理上来讲都有问题。

美国是当前全球疫情最严重的国家。据美国媒体报道，白宫正在考虑“群体免疫”，并支持鼓励病毒在年轻人中自然传播的《大巴灵顿宣言》。但这份宣言遭众多权威专家严厉挞伐，被视为“十分危险”。美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·科林斯指出，鼓吹群体免疫只是“顺应了混乱的当权派中某些人的政治观点”。美国耶鲁大学公共卫生学院流行病学家格雷格·贡萨尔韦斯更是指出，让年轻人在这种蛊惑人心的政策引诱下投入病毒的怀抱，是“大屠杀”。

这份宣言10月初发表后不久，就被多家媒体指出联合签名人员中包含不少非公共卫生领域人员，还有一些人员没有署名，甚至还有一些虚假人名。此外，该宣言是在美国经济研究所撰写并签署的，而非公共卫生领域相关机构。多个美国公共卫生机构发表联合声明说，《大巴灵顿宣言》根本不是一份科学宣言，而是一项政治声明，这会导致无谓的、不必要的死亡。

国际权威期刊《柳叶刀·传染病》杂志近日刊文指出，美国首例确认“二次感染”新冠病毒的病例表明，不能依靠自然感染所获免疫实现群体免疫，实现群体免疫需要安全有效的疫苗和疫苗接种的有力推行。

目前，科学界对人体感染新冠病毒后的免疫情况还不够了解，对诸如免疫反应到底多强、能持续多久，不同的人免疫反应如何等多个方面都存有疑问。有研究显示，保护性抗体反应可能“迅速衰减”。此外，我们对病毒给患者造成的长期健康影响了解不多，有效的疫苗和治疗工具仍需开发，大多数国家的绝大多数人目前仍然易感……在这种情况下，消极抗疫的“群体免疫”论调，必然导致更多生命受到威胁。

实际上，到目前为止，尚未有任何一种流行病通过群体免疫的方式得到有效应对。应对疫情没有捷径和灵丹妙药，在有效疫苗推出之前，只能借助综合解决方案。用谭德塞的话来说，让一种人类尚未完全了解的危险病毒自由传播，这完全不道德。抗击新冠疫情，我们需要使用“工具箱里的每一个工具”，坚持那些已经被证明能有效控制病毒传播和拯救生命的措施，而所谓的“群体免疫”并不是一个选项。（新华社记者）