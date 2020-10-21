直播预告：疯狂的石头——急性胆胰疾病的罪魁祸首

急性胰腺炎一直以来是全世界公认的最常见急腹症之一，该病发病急，进展快，并发症多，尤其是重症急性胰腺炎在发病后短时间内会诱发血流动力学紊乱、脓毒血症和全身多器官功能不全，死亡率较高。

多年来人们都认为暴饮暴食和酗酒是其主要原因。其实不然，在我国大多数的患病的原因竟然是胆结石！

两个不相干的病怎么能牵扯在一起？为什么说急性胆胰疾病的罪魁祸首是胆道结石？10月23日20：00人民好医生邀请到大连医科大学附属第一医院副院长，中西医结合研究院院长尚东做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为我们带来答案。

专家介绍

尚东，大连医科大学附属第一医院副院长，中西医结合研究院院长，曾任武汉雷神山医院副院长。

辽宁省特聘教授、领军人才、教学名师，国家重点学科、国家临床重点专科带头人，国家区域专科诊疗中心负责人，美国Jefferson医院访问学者。中华医学会外科学分会手术学组委员、中国医师协会外科医师分会胆道外科专委会常委、中国中西医结合学会普外科分会副主委等。

急性胆囊炎、急性胆管炎和急性胰腺炎的区别与联系？

急性胆胰疾病是指发生在胆道（胆囊和胆管）及胰腺的急性炎症性疾病。

主要包括急性胆囊炎、急性胆管炎和急性胰腺炎三种。

急性胆囊炎是发生在胆囊的急性感染性疾病。

急性胆管炎普通人较少听说，其实急性胆管炎是发生在胆管系统的由细菌感染所致的急性炎症。其临床表现常常比胆囊炎要重，常合并皮肤、巩膜黄染及高热，甚至合并感染性休克。

急性胰腺炎是多种病因导致胰酶在胰腺内被激活后引起胰腺及周围组织自身消化、水肿、出血甚至坏死的炎症反应。

急性胆囊炎、急性胆管炎和急性胰腺炎虽然属于不同的病，但是这三个病与胆石症有着密切的联系。甚至可以说，移动的胆道结石是急性胆胰疾病的罪魁祸首。

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