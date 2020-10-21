上海交大医学院附属瑞金医院北院举行高血压宣传月大型义诊和健康教育活动

10月19日，上海交大附属瑞金医院（北院区）开展了“高血压月”系列活动，上海瑞金医院北院高血压科执行主任初少莉率领高血压科所有成员，开展高血压的健康教育和义诊活动。

初少莉介绍，高血压是一些心血管疾病发生的危险因素，心肌肥厚至心功能不全、冠心病至心梗以及脑血管病等都和高血压的发生有密切关系。高血压的发病原因也比较复杂，绝大多数患者高血压的发生与生活方式和遗传有关，也有些是属于继发性高血压，是由肾脏病、神经系统、内分泌系统的疾病引起。因此，高血压是一种多学科相关的疾病。

现在中国已经有近3亿的高血压患者，约占总人口的四分之一，这个数字非常庞大。但是目前还有很多人对自己的血压情况一无所知，即高血压的知晓率较低，这是因为高血压的发病比较隐蔽，一些病人甚至会毫无症状。其实，高血压容易诊断，只要注意测量血压，就可以早期发现。一般三次非同日血压，收缩压大于等于140或舒张压高于等于90毫米汞柱，就可以判定患上高血压。初少莉主任举例说，今天来参加义诊的一位病人，收缩压高达200，舒张压高达120，却毫无感觉，这种情况非常危险，我们立刻安排他住院进行诊治。

10月8日是全国高血压日，目前，全球70多个国家陆续发起“Because I say so”（为爱发声）公益活动，呼吁社会公众为爱发声，倡导定期测量血压，健康饮食、戒烟戒酒、适当运动、保持心理平衡，创建健康的生活方式。

目前高血压疾病的高发与不健康的生活方式有密切关系。初少莉解释，首先，现代人的饮食结构有问题，高盐、高脂肪、高碳水化合物，导致营养过剩；再者，是运动过少，很多人经常以静坐生活方式为主，喜欢打游戏、看手机、用电脑，少运动，使超重、肥胖人群比例不断增加。这也是目前高血压病出现低龄化趋势的原因之一。每年寒暑假，都有大批青少年高血压患者来就诊，查高血压的病因，结果高血压主要原因还是儿童及青少年的生活方式有关，其中，营养过剩，活动少，超重肥胖现象较普遍；当然，平时学习紧张，压力大，睡眠不足也是影响血压的一个因素。因此，要加强人们的健康生活方式的普及与宣传，儿童、青少年抓起。

高血压也是一种需要终身治疗的疾病，大部分的患者需要终身服药，盲目停药的行为对于身体会产生巨大伤害。初少莉对于社会上一些关于“高血压药物伤肾”的说法进行了回应，她介绍说，有些人认为高血压不是病，不用治疗；或治疗，只治疗那些能引起心脑血管意外的患者。首先，高血压需要治疗，否则可能会引起靶器官损害，严重者致残、致死，因此，不应该随意中断治疗或停药；至于，只治疗那些能引起心脑血管意外的患者，即所谓“精准治疗”，现在做不到，因所有血压控制不佳的患者都有发生心脑血管事件的可能性，所以，高血压患者都应进行药物或非药物的干预，以使血压达标。

目前已经进入秋冬季心脑血管疾病高发期，也到了血压的较难控制期。初少莉表示，在夏天，气温高，血管扩张，同时，大量出汗、排钠，血压会有所下降，特别是轻度高血压患者，血压可能正常甚至偏低；但是到了冬天，天气转凉，容易引起血管收缩，再加上秋冬季，人们运动少，不控制饮食，代谢低，体重增加，就容易促进血压增高。所以，高血压患者要注意秋冬季节强化生活方式改善，控制体重；寒冷天气要保暖，密切监测血压，依医嘱适当调整降压药的使用。