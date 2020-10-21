一项超250万人数据分析表明
生活方式好，慢性肾病降两成
全球约有10%的人患有某种慢性肾脏疾病，而且近年来发病率明显上升。2017年，约有超过120万人直接死于肾脏病，另有140万人死于肾功能衰竭引起的心血管并发症。瑞典卡罗林斯卡医学院和澳大利亚格里菲斯大学科研人员发现，选择积极的生活方式（如食用蔬菜、勤锻炼和戒烟）能降低患慢性肾病的风险，这项研究发表在《美国肾病学会杂志》上。
研究人员对100多篇已发表的研究论文进行系统综述和荟萃分析，以考察哪些生活方式改变能降低患慢性肾病的风险。分析了16个国家和地区超过250万人的数据后，他们发现多吃蔬菜、增加钾的摄入量、多运动、适度饮酒、减少食盐摄入量和戒烟，可以将慢性肾病风险降低14%至22%。
研究人员杰伊蒙·凯利说：“生活方式可能很大程度影响患肾病的风险，医生可以据此更好地做出临床决策，普通民众也可以相应调整生活方式，防止肾脏损伤。”
研究人员强调，这些生活建议适用于有可能出现肾脏问题的健康人群；已经患有肾脏疾病的人应当听从医嘱，以避免对肾脏增加负担。▲ （周 煜）
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