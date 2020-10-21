张定宇：提升县级医院综合能力 推动县域医疗高质量发展

2020年10月16日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动湖北站于武汉市举办。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导以及多位医疗专家参加会议。“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省卫生健康委副主任张定宇参加会议并致辞。

会上，张定宇向长期以来关心湖北省卫生健康事业发展的领导、专家、医护人员以及社会公众表示感谢。张定宇表示，湖北省以及武汉市是新冠肺炎疫情抗争中的重中之重与决胜之地，正是在党中央及国家卫生健康委的正确领导和科学指导下，在湖北及全国各地的援鄂医护人员的共同努力下，湖北和武汉疫情取得了决定性成果。

据张定宇介绍，湖北于今年6月审议通过了《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》，明确加快推进公共卫生体系补短板工程建设，明确国家治理体系和治理能力现代化必须紧紧依靠基层，县域医院作为基层医疗服务网格的枢纽，肩负着保基层、强基层的重要责任。他表示，“大病不出县”始终是我国医改的重要任务目标。

张定宇介绍，湖北省近年来在省委省政府的坚强领导和国家卫生健康委的关心指导下，大力推进县级医疗机构重点专科建设，持续提升县级医院的综合能力，重点推进县域医共体建设，目前已实现了全省县域医共体全覆盖。

张定宇指出，下一步湖北省还要将继续在以下几个方面狠下工夫，一是以“评建”结合提升县级医院综合能力，加强县域三级医院创建，二是落实现代医院管理制度，不断完善绩效考核，三是大力推进县域医共体建设，认真开展进一步改善医疗服务行动计划，四是切实提高县级医疗机构优势特色专科临床服务的能力和水平，五是大力推进卫健系统清风行活动，强化医疗行为监管，不断提升人民群众的满意度。

张定宇表示，本次交流会开设的党建能力建设专场具有重要意义。医院的党建能力应该建设在医学人文建设基础之上，党建和人文建设是无法切割的两个部分。推进医学人文建设,促进医学人文精神回归,是推动医疗卫生事业健康发展的重要引擎。医院与医生是彰显情怀的地点与职业，当你的职业与生命牵连在一起时，变更需践行“敬佑生命,救死扶伤；甘于奉献,大爱无疆”的职业精神。

发言最后，张定宇表示此次交流会将为推进湖北省分级诊疗制度的建设，湖北省县域医院服务主体提升工程的建设，以及推动湖北省县级医院高质量发展起到积极作用。