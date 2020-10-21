美疾控中心“强烈”建议：乘坐飞机、火车等要戴口罩

中新网10月20日电 据美国中文网报道，当地时间19日，美国疾病预防控制中心(CDC)发布指导意见，“强烈建议”民众在乘坐飞机、火车、地铁等交通工具时，佩戴口罩，以防止新冠病毒传播。

据报道，CDC称：“在运输系统上广泛和常规地使用口罩将保护美国人，并提供信心，即使在这种大流行期间，我们也可以再次更加安全地旅行。”

CDC在其关于该问题的临时指导意见中说，如果乘客不遵守规定，那些不戴口罩的乘客应在可能的情况下被命令下车。航空公司可“尽早让拒绝遵守规定的人下飞机”。

报道称，航空公司、美国铁路公司(Amtrak)和大多数公共交通系统以及美国机场已经要求所有乘客和工作人员都必须戴口罩。但白宫在7月份反对国会通过的一项法案，该法案将要求所有航空公司、火车和公共交通的乘客和工人戴口罩。白宫没有立即对CDC的建议发表评论。

7月，白宫管理与预算办公室表示，要求戴口罩的立法“过于严格”，“此类决定应留给州、地方政府、运输系统和公共卫生领导人”。

美国旅行协会对CDC的指导表示赞赏。该组织表示：“除非旅行能够在很大程度上恢复，否则根本不可能实现经济和工作的复苏，而戴口罩和其他卫生措施得到普遍接受将使复苏成为可能。”