肩膀痛，别老让“肩周炎”背黑锅！

肩膀痛就是“肩周炎”？医生提醒，“肩周炎”是不准确的说法，最常见的肩膀痛其实是肩袖损伤或撕裂，可居家自测疼痛弧进行简单排查。

肩膀痛就连穿衣洗澡都困难

几个月前，姚女士打羽毛球后，时常出现肩痛的症状，关节活动也不如以前顺畅。听人说这是“肩周炎”，于是不仅西药、中药一起吃，还一边做理疗、推拿、针灸。同时，她还加入了老年锻炼大军，爬墙、吊环、拉伸等活动一一试了个遍。然而，病情不但不见好转，两个月来，疼痛更加重了，就连穿衣洗澡都出现困难。在广州市红会医院骨科就诊后，经询问病史与核磁共振检查，医院骨科关节病区副主任王文教授告诉姚女士，她的肩膀痛其实不是“肩周炎”，而是祸起“肩袖撕裂”。

明确病因后，王文教授与王敏主治医师团队决定采用“肩关节镜检+肩袖修补手术”为姚女士治疗。手术1.5个小时便顺利完成。术后第二天，姚女士即可起床活动，疼痛感明显缓解，再也没有出现夜间疼痛的症状。

肩痛不可等同于肩周炎

相关调查统计显示，慢性肩关节疼痛已成为继慢性头痛、慢性腰痛之后的第三大疼痛，约有80%的成年人都曾有过不同程度的肩痛经历。然而，目前许多患者将肩痛等同于肩周炎。王文教授表示，这种观念是错误的。

王文介绍，所谓肩周炎，目前在医学上被称之为“冻结肩”，指病患关节主动、被动均受限，这一疾病患者只占肩痛就诊患者人群的15%，主要好发于40-70岁中老年人，女性较男性多见。而随着人们对肩部疾病的认识程度日益加深，发现这种“一概而论”的诊断不够准确，国内外最新版本的教科书也已经取消了“肩周炎”这一疾病名称。

肩痛最常见是肩袖损伤或撕裂

王敏表示，其实，在肩痛人群中，肩袖损伤或撕裂最常见。这一疾病通常是指60岁以上的老年患者勾状的肩峰和肩袖撞击导致疼痛，一般也常见于退变损伤和过劳损。需要注意，如果碰到肩痛三大症状——肩痛、僵硬、肩部上举无力，大多数是肩袖损伤在作祟。

目前对于肩袖损伤的治疗，包括手术和非手术综合治疗。一般来说，疼痛但无力程度较弱者、病程小于1年的患者，可以使用非手术综合治疗。尤其是早期单纯肩袖挫伤，经4～6周保守治疗，组织肿胀即可消退，有利于后续手术操作。

若非手术综合治疗4～6 周仍不能基本恢复肩关节的外展活动，或50岁以下急性损伤病例伴肩关节外旋、外展、主动上举受限，影像学证实肩袖破裂者，则建议尽早考虑手术治疗。

随着病程延长，肩袖损伤的程度加重(部分损伤变为全层损伤)，损伤的尺寸大小会增加，且肌腱发生退变(脂肪变性)、肌腱质量下降(脂肪浸润)影响术后肩袖愈合。因此目前越来越多学者认为，一旦确诊肩袖损伤应尽早行手术治疗。

Tips：

疼痛弧试验 居家自测肩袖损伤

王文教授给大家科普一种疼痛弧试验，在家也可简单自测。

*正常者肩关节外展上举时无任何疼痛。

*若外展60^o～120^o的弧度内出现疼痛，超过120^o则疼痛消失；然后上臂从上举位沿原路放下时，又在120^o～60^o之间出现疼痛，则为阳性体征，即出现“弧痛”，提示有肩袖损伤，尤其可能是冈上肌的损伤，应及时去医院就诊检查。（羊城晚报记者 林清清 通讯员 马倩娜 卢从斌）