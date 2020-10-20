直播预告：关于肺结节的那些事

随着大众健康意识的提升，对于疾病和身体状况的检查越来越普及，定期体检也成为很多人自我健康管理的一个重要部分。而其中的胸片检查，是检查肺部健康状况必不可少的一个项目，而透过肺部检查，最常被提起的就是肺结节。

肺结节对我们的健康有什么影响？它和肺癌有着什么样的关系？检查出肺结节该如何治疗呢？

2020年10月21日（周三）16：00-17：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科主任，副教授胡滨，做客演播室，就肺结节的相关知识进行科普直播，欢迎大家收看。

专家介绍

胡滨，首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科主任，主任医师，副教授，硕士生导师。

中国医师协会住院医师规范化培训评估专家，中国医师协会外科医师分会食管反流疾病诊疗专业委员会委员，中华医学会器官移植专业委员会肺移植学组委员，北京医师协会器官移植专科医师分会理事，中国医疗保健国际交流促进会胸外科分会委员，中国老年保健协会肿瘤风险评估与系统干预专业委员，中国肺癌杂志青年编委。

专业擅长

胸腔镜肺癌微创手术、胸腹腔镜食管癌微创手术、胸腔镜纵隔微创手术、肺移植的外科治疗、腹腔镜食管裂孔疝手术、精通胸科各种开放手术。

认识肺结节

肺结节是指影像学上肺内直径≤3cm的局灶性、类圆形的、密度增高的实质性或亚实质性的肺部阴影。

可以理解为肺结节可能只是炎症，也可能是结核或者肿瘤的表现。其中大部分结节都是良性的，只有少数需要警惕癌变。

而年龄在40岁以上，且烟龄超过20年，有慢性肺病或被动吸烟的人群，有环境或高位职业暴露史的（如石棉、同位素接触史），或者既往罹患恶性肿瘤或有肿瘤家属史，特别是肺癌家属史的人群，都属于高为人群。

如何收看直播：

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