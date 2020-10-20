华润三九澳诺携手中国青基会启动“关爱中国儿童成长计划”

作为中国未来生力军的青少年健康问题一直受到高度重视。而我国儿童营养状况和生长发育水平还未达到令人满意的程度，营养不良和超重肥胖同时存在，城乡差别更明显，农村儿童体重不足和生长迟缓发生率仍较高，贫困地区更为严重，健康状况亟需改善。

在青少年儿童常见的健康问题中，缺乏钙、锌、铁等矿物质营养元素尤为严重，基于此，2020年10月15日，华润三九澳诺响应中国青少年发展基金会发起的“新时代希望工程——健康守护计划”，携手中国青少年发展基金会、团贵州省委青少年发展服务中心、省青少年发展基金会、共青团黔东南州委、中共雷山县委、县人民政府、县教科局及共青团雷山县委等相关单位，奔赴贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县郎德小学，正式启动“999澳诺关爱儿童成长计划”公益项目。现场，华润三九澳诺联合中国青少年发展基金会向雷山县捐赠了一批爱心温暖礼包，其中就包括了以补充矿物质营养元素为主功效的产品，希望孩子们能在努力学习、为自己创造未来的同时得到营养支持，拥有强健体魄。

在项目启动座谈交流会上，各界爱心人士深入探讨雷山县儿童健康成长相关问题，现场分享了行走在公益一线的经验与心得，意在为孩子们带来切实的帮助。

这一次，华润三九澳诺还邀请到专业拍摄团队，为大山深处的孩子们制作一部属于他们的纪录片，同时，也希望通过与“云上的小孩”共度一天的形式，唤醒更多社会大众对山区儿童健康状况的认知与关注。

探访人员深入孩子们的生活日常，用相机记录下他们的学习与饮食起居环境，以及做家务、嬉戏的每一个真实瞬间。孩子们还对着镜头畅想美好未来，一张张纯净的笑脸，一个个真挚的梦想，令人格外动容。

公益的顺利成行，离不开多方力量的支持。中国青少年发展基金会作为5A级全国性公募基金会，发起实施的“希望工程”，是我国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业，在其强大的号召力下，本次公益计划发起之初便获得了社会各界的密切关注。

华润三九作为大型国有医药企业，始终以“为爱专注、为家守护”的企业理念，多年来积极且持续投身公益事业。据悉，此次“999澳诺关爱儿童成长计划”就是其中重要一环。华润三九澳诺拥有以青少年儿童为核心的产品矩阵，其蕴含的矿物质营养元素丰富，且孩童更容易吸收，对于青少年儿童矿物质营养缺失的问题具有强针对性，更能发挥其效用。

华润三九澳诺负责人表示，帮助这里的孩子们改善营养状况、茁壮成长，是其作为央企的社会责任担当。未来，华润三九将持续以“关爱大众健康，共创美好生活”为使命，致力守护全民健康，助力实现“健康中国”大梦想。

儿童是祖国的未来，民族的希望，关爱儿童的健康成长，就是关心我们的明天。“999澳诺关爱儿童成长计划”，将持续惠及更多少年儿童，助力他们的健康成长。