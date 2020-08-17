热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

“授渔计划·青年成长”项目启动

2020年08月17日16:25 来源：人民网-人民健康网

8月14日，美年大健康“授渔计划·青年成长”项目启动。

据介绍，“授渔计划·青年成长”项目旨在以教育扶贫助力脱贫攻坚，让困境学生接受公平教育，资助欠发达地区“家庭贫困+学习薄弱”的双困学生完成学业，有效阻止贫困现象代际传递。项目由中国社会福利基金会携手美年大健康省级公司，通过爱心捐款形式，点对点资助医学专业优秀大学生。首期授渔计划由美年大健康产业（山东）有限公司在山东第一医科大学、潍坊医学院试点运行。经过遴选，57名2019届大学贫困生成为首批受自助对象。

本次“授渔计划·青年成长”项目还计划将开展线上和线下公益活动，以互联网“双师课堂”形式，将先进的医疗技术，健康知识送入乡村医院和学校。

美年大健康产业控股股份有限公司副董事长，北京授渔计划公益促进中心名誉理事长郭美玲表示，希望通过该计划，为学生搭建一个有保障、有目标、可持续成长成才的公益平台，架起社会、企业、学子之前桥梁，促进社会更加美好。

中国社会福利基金会授渔计划秘书长高继辉表示，今后，将以多种方式面向社会筹集善款，逐步扩大合作院校，帮助更多的大学生。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn