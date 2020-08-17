8月14日，美年大健康“授渔计划·青年成长”项目启动。

据介绍，“授渔计划·青年成长”项目旨在以教育扶贫助力脱贫攻坚，让困境学生接受公平教育，资助欠发达地区“家庭贫困+学习薄弱”的双困学生完成学业，有效阻止贫困现象代际传递。项目由中国社会福利基金会携手美年大健康省级公司，通过爱心捐款形式，点对点资助医学专业优秀大学生。首期授渔计划由美年大健康产业（山东）有限公司在山东第一医科大学、潍坊医学院试点运行。经过遴选，57名2019届大学贫困生成为首批受自助对象。

本次“授渔计划·青年成长”项目还计划将开展线上和线下公益活动，以互联网“双师课堂”形式，将先进的医疗技术，健康知识送入乡村医院和学校。

美年大健康产业控股股份有限公司副董事长，北京授渔计划公益促进中心名誉理事长郭美玲表示，希望通过该计划，为学生搭建一个有保障、有目标、可持续成长成才的公益平台，架起社会、企业、学子之前桥梁，促进社会更加美好。

中国社会福利基金会授渔计划秘书长高继辉表示，今后，将以多种方式面向社会筹集善款，逐步扩大合作院校，帮助更多的大学生。